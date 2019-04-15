Глава «Росатома» назвал самые перспективные регионы для сотрудничества

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в беседе с RT рассказал, какие регионы в настоящее время являются наиболее перспективными для сотрудничества.

«Для нас очень важно евразийское пространство и то, что наши узбекские партнёры активно готовятся к запуску ядерного проекта. Фактически такой выбор сделал Казахстан, мы ожидаем запуска блока в Белоруссии. В России очень амбициозная повестка строительства собственных станций, поэтому евразийское пространство, без сомнения, — приоритет для развития атомных технологий. Сюда, конечно же, добавляем Азию», — сказал он на полях форума «Атомэкспо-2019».

Говоря об Азии, Лихачёв упомянул Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии.

«Очень привлекательно на сегодняшний день выглядит Северная Африка, страны Ближнего Востока. Наиболее в продвинутой стадии у нас здесь проект в Египте», — отметил гендиректор.

По его словам, компания находится в активной стадии переговоров с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией.

«Европу бы тоже я не сбрасывал со счетов. Как развитие атомных энергетических проектов — это и Венгрия, и Болгария, и Финляндия, — так и развитие неэнергетических технологий и наше продвижение вперёд с Сербией», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия может принять участие в строительстве АЭС в Болгарии.