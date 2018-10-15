До 2025 года и на дальнейшую перспективу: Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики РФ в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года. В числе целей документа — обеспечение безопасности ядерных объектов и снижение риска радиационного воздействия на работников отрасли и население. Также предусмотрено повышение ответственности органов власти, в ведении которых находится соответствующая инфраструктура.

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», — говорится в тексте документа.

Согласно указу, правительство должно в течение трёх месяцев утвердить план мероприятий по реализации госполитики. Указ от 13 октября вступает в силу со дня подписания.

Предыдущая редакция основ госполитики в этой области была принята 1 марта 2012 года и утратила силу после подписания нового указа.

Согласно документу, целями государственной политики провозглашаются обеспечение безопасности объектов использования атомной энергии в мирных и оборонных целях, а также объектов ядерного наследия и материалов с повышенным содержанием природных радионуклидов; поддержание на максимально низком уровне риска радиационного воздействия на работников атомной отрасли; поэтапный вывод из эксплуатации, захоронение и утилизация объектов ядерного наследия.

Также среди целей обозначены защита населения и окружающей среды от радиационного воздействия, поддержание объектов на высоком уровне ядерной и радиационной безопасности, повышение ответственности за обеспечение безопасности органов исполнительной власти и организаций, эксплуатирующих объекты, предотвращение радиационных аварий и катастроф, минимизация радиационных рисков, возникающих вследствие аварий или испытаний ядерного оружия на территориях иностранных государств, а также уменьшение воздействия радиационных факторов на население, проживающее на территориях с повышенным уровнем естественного радиационного фона.

«Государственная политика в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности осуществляется посредством скоординированной и целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, госкорпорации «Росатом», организаций и граждан», — говорится в указе президента.

Промышленная безопасность

В мае Путин утвердил основы государственной политики в области промышленной безопасности на период до 2025 года. Указ вступил в силу 7 мая.

«Целями государственной политики в области промышленной безопасности являются предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, решение правовых, экономических и социальных задач, направленных на обеспечение роста промышленного производства», — говорится в документе.

В тексте также отмечается, что основными источниками опасности и причинами повышения аварийности на промышленных объектах являются низкое качество проектных и технических решений, критический уровень износа основных производственных фондов, некачественное или несвоевременное выполнение работ по обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на таких объектах, контрафактные или не соответствующие техническим требованиям используемые комплектующие, запасные части и материалы, низкие квалификация персонала, технологическая и трудовая дисциплина, а также отсутствие эффективных стимулов для обновления основных производственных фондов.

«Результатами реализации настоящих основ должны стать обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, а также укрепление правопорядка в области промышленной безопасности», — подчёркивается в документе.

В обоих указах подчёркивается, что корректировка основ может быть осуществлена президентом России на основе предложений, подготовленных правительством Российской Федерации при участии Совета безопасности России с учётом результатов мониторинга реализации основ госполитики, а также изменений, которые оказывают существенное влияние на состояние промышленной безопасности.