Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», — говорится в документе.
Как отмечается, правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики и утвердить в трёхмесячный срок план мероприятий по их реализации.
Указ от 13 октября вступает в силу со дня его подписания.
Ранее глава государства утвердил основы государственной политики в области промышленной безопасности на тот же период.