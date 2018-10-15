Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности

Российский лидер Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», — говорится в документе.

Как отмечается, правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики и утвердить в трёхмесячный срок план мероприятий по их реализации.

Указ от 13 октября вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава государства утвердил основы государственной политики в области промышленной безопасности на тот же период.