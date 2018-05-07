Путин утвердил основы госполитики России в области промбезопасности до 2025 года
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«Целями государственной политики в области промышленной безопасности являются предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, решение правовых, экономических и социальных задач, направленных на обеспечение роста промышленного производства», — говорится в документе.
Отмечается, что российскому кабмину в трёхмесячный срок предстоит утвердить план мероприятий по реализации утверждённых основ государственной политики в области промбезопасности.
Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.
RT вёл текстовую трансляцию.