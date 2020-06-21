«Манящая путеводная звезда»: чем на самом деле была загадочная Земля Санникова

120 лет назад началась Русская полярная экспедиция под руководством выдающегося геолога и арктического исследователя барона Эдуарда Толля. Её научно-практические результаты оказались весьма высоки, однако она не достигла своей главной цели — высадки на обнаруженной русскими промышленниками в 1810 году Земле Санникова. Сам Толль в ходе экспедиции пропал без вести, а загадочный остров так никто и не нашёл, однако вопрос его существования продолжал будоражить воображение исследователей ещё несколько десятилетий. Об истории поисков и возможной природе феномена Земли Санникова — в материале RT.

21 июня 1900 года русский арктический исследователь и геолог Эдуард Толль отправился на моторно-парусной шхуне «Заря» из Санкт-Петербурга к полуострову Таймыр. Он собирался исследовать Северный Ледовитый океан и достичь берегов виденной ранее русскими промышленниками, а также им лично Земли Санникова.

Первые свидетельства

В 1810 году на Новосибирских островах работала экспедиция под руководством исследователя и авантюриста Матвея Геденштрома.

Один из участников предприятия, купец Яков Санников, поднялся на возвышенность и заявил, что видит к северо-востоку от острова Котельного гористое побережье неизвестной земли. Так на карту экспедиции Геденштрома были нанесены «земли, виденные Санниковым».

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Санников ходатайствовал перед властями о снаряжении новой экспедиции для исследования увиденного им берега, но началась Отечественная война 1812 года — и о таинственной земле забыли.

В 1820 году Морское министерство снарядило на север экспедицию под руководством лейтенанта Петра Анжу. Он должен был обследовать район устья Лены и Новосибирские острова, а также дойти до Земли Санникова. Но Анжу не обнаружил сушу, которую видели участники экспедиции 1810 года.

В 1881 году небольшую группу островов открыл к северо-востоку от Котельного американский путешественник Джордж Делонг. Появилась версия, что Санников видел именно их. Однако от места, с которого вёл наблюдение купец, до островов, открытых Делонгом, было несколько сот километров.

13 августа 1886 года находившийся на берегу острова Котельного геолог барон Толль заметил на горизонте «контуры четырёх гор, которые на востоке соединились с низменной землёй». Учёный оценил расстояние до неисследованной суши в 150—200 км и заявил, что она сложена из базальтовых пород.

Эдуард Толль

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У учёного появилась идея отправить в российскую Арктику масштабную экспедицию с целью высадки на неизвестную землю. Инициатива Толля вызвала энтузиазм в обществе. Её приветствовали Дмитрий Менделеев, Фёдор Шмидт и адмирал Степан Макаров. Император Александр III на одном из выпусков в Морском корпусе заявил: «Кто откроет эту землю-невидимку, тому и принадлежать будет. Дерзайте, мичмана!»

Русская полярная экспедиция

Проект Толля получил наименование «Русская полярная экспедиция Императорской академии наук». Перед ней ставилось немало задач, в том числе исследование Арктики к северу от Новосибирских островов и оценка возможности проходки за одну навигацию северным путём. Однако главной целью, поставленной самим Толлем, было обнаружение Земли Санникова.

Для экспедиции в Норвегии был куплен трёхмачтовый китобойный барк, получивший русское название «Заря». Командиром судна стал лейтенант Николай Коломейцев, а его помощником — лейтенант Фёдор Матисен. В состав самой экспедиции были включены зоолог и фотограф Алексей Бялыницкий-Бируля, астроном и магнитолог Фридрих Зееберг, врач-бактериолог Герман Вальтер, геолог Константин Воллосович. Александр Колчак входил одновременно в команду «Зари» как офицер и в состав научной экспедиции — как гидрограф и картограф.

Состав научной экспедиции

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21 июня 1900 года «Заря» снялась с якоря в Санкт-Петербурге, а в сентябре остановилась на зимовку близ архипелага Норденшёльда. Учёные проводили исследования на льду и на суше.

Весной 1901 года Колчак и Толль в сопровождении матросов обследовали на собачьих упряжках Таймырский полуостров. В августе того же года «Заря» двинулась в неисследованные воды, где, предположительно, находилась Земля Санникова, однако попала в сильный туман. Найти неизвестную сушу экспедиции не удалось.

«Теперь совершенно ясно, что можно было десять раз пройти мимо Земли Санникова, не заметив её», — записал Толль в своём дневнике.

Осенью 1901 года «Заря» встала на зимовку в Нерпичьей бухте у острова Котельного. Учёные занимались геофизическими, метеорологическими и гидрологическими исследованиями. Но Толль испытывал сильное разочарование — он не обнаружил Земли Санникова и не дошёл до Берингова пролива.

Весной 1902 года Русская полярная экспедиция разделилась. Толль вместе с Зеебергом и двумя местными проводниками отправился на север на трёх нартах, чтобы исследовать остров Беннета и узнать что-то о неизвестной земле. Толль рассчитывал, что его заберут с острова Беннета, а если что-то пойдёт не так, собирался самостоятельно дойти до устья Лены. В таком случае команда должна была отправить собранные экспедицией материалы в Санкт-Петербург.

«Заря» во льдах. Рисунок участника экспедиции

© Wikimedia Commons / Public domain

Экипаж «Зари» предпринял несколько попыток дойти до острова Беннета, но все они оказались неудачными из-за сложных погодных условий, и забрать Толля им не удалось. Команде пришлось взять курс на бухту Тикси.

В декабре Колчак добрался до Санкт-Петербурга и занялся подготовкой спасательной экспедиции, стартовавшей в начале 1903 года. В августе ему удалось найти на острове Беннета оставленные Толлем записи. Как оказалось, учёный сделал ставку на приход «Зари» и не готовился к возможной зимовке, занимаясь научными исследованиями. Когда стало ясно, что судно не придёт, у участников экспедиции уже заканчивались провиант и топливо. Толль и его спутники отправились на юг и пропали без вести.

Романтика Севера

Экспедиция Толля так и не ответила на вопрос относительно существования Земли Санникова. В своих последних записях учёный лишь отметил, что фиксировал перелёты птиц в направлении гипотетической суши.

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В 1913 году в районе Новосибирских островов работала экспедиция Бориса Вилькицкого на судах «Таймыр» и «Вайгач». Она сделала ряд открытий, но Земли Санникова не обнаружила.

В 1924 году интерес к проблеме подогрел геолог и писатель Владимир Обручев, издавший фантастический роман «Земля Санникова». Согласно сюжету книги, неизвестная земля действительно существовала, была населена первобытными людьми и «обогревалась» в результате вулканической деятельности.

В 1937 году поиском неизвестной суши занялся экипаж ледокольного парохода «Садко», но вновь безуспешно. В 1930—1940-е годы район был тщательно обследован ледоколами и самолётами — земли обнаружено не было. Вопрос, что же видели Санников и Толль, остался открытым.

«Экспедиции не обнаружили остров, зато нашли крупную отмель, которую назвали банкой Санникова», — рассказал в интервью RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Модель судна «Садко»

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Вместе с тем, по словам декана географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергея Добролюбова, феномен Земли Санникова можно объяснить достаточно просто: исследователи могли видеть севшие на мель айсберги, так называемые стамухи.

Ещё несколько возможных объяснений феномена загадочного острова озвучил почётный полярник России Виктор Боярский.

«Вероятно, Санников и Толль могли рассмотреть острова Де-Лонга, лежащие в том же направлении, только дальше, чем им показалось. Хотя нельзя исключать и того, что это могли быть облачные образования причудливой формы», — отметил эксперт в интервью RT.

Константин Стрельбицкий согласен, что в Арктике наблюдаются сложные оптические явления. Вместе с тем, по его словам, Земля Санникова могла, как и ряд других арктических объектов, состоять из ископаемых льдов, со временем разрушившихся из-за климатических изменений.

Кадр из фильма «Земля Санникова»

Однако, как подчеркнул Виктор Боярский, поиски Земли Санникова оказали благотворное влияние на развитие отечественной и мировой науки.

«Это была манящая путеводная звезда для учёных. Экспедиции, искавшие её, внесли большой вклад в изучение Арктики, проводя климатические, гидрологические, метеорологические и другие исследования, а также открывая новые географические объекты», — пояснил он.

С такой оценкой согласен и Константин Стрельбицкий.

«Земля Санникова вошла в советский «джентльменский набор тайн и загадок». Книга Обручева, снятый по её мотивам фильм, газетные публикации — всё это помогало зародиться романтике Севера, которая побуждала молодых людей интересоваться неизведанным и делать собственные открытия», — подытожил эксперт.