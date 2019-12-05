30 минут здоровья: учёные выяснили, как можно снизить аппетит у мужчин

Датские учёные установили, что умеренная физическая активность в течение 30 минут в день понижает аппетит и уровень сахара в крови у мужчин. С помощью непродолжительных нагрузок можно уменьшить риск развития таких заболеваний, как диабет и ожирение, свидетельствуют данные исследования. По мнению учёных, для укрепления здоровья подойдёт даже быстрая получасовая прогулка, которую можно регулярно совершать вместо поездки на автомобиле или общественном транспорте.

Ежедневная получасовая физическая активность эффективна для профилактики диабета и ожирения. К такому выводу пришли специалисты Копенгагенского университета и Центра диабета имени Николя Стено (Дания), сообщает журнал Endocrine Connections.

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Датские исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 703 мужчин и 623 женщин с лишним весом, пока те занимались своими повседневными делами, проявляя разный уровень физической активности.

В результате учёные выяснили, что у мужчин всего лишь полчаса умеренной физической активности в день приводили к повышению уровня полезного гормона глюкагоноподобного пептида — 1 (ГПП-1), который ослабляет аппетит, стимулирует выработку инсулина и снижает уровень сахара в крови. А вот у женщин такого эффекта не наблюдалось — у них в среднем было всего лишь 20 минут физической активности в день.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к упражнениям умеренной интенсивности относятся быстрая ходьба, танцы, работа в саду, по дому и хозяйству, активные игры и спортивные занятия с детьми, прогулки с домашними животными, перемещение предметов весом менее 20 кг.

Для профилактики заболеваний рекомендуются упражнения умеренной интенсивности

РИА Новости

© Александр Гальперин

В результате учёные заключили, что для эффективного улучшения работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем ежедневная физическая нагрузка умеренной интенсивности должна длиться не менее получаса.

По их мнению, даже занятые или пожилые люди, у которых нет времени или возможности заниматься спортом, могут значительно улучшить своё здоровье.

«Наше исследование дало воодушевляющие результаты. Из них следует, что ежедневная физическая активность — даже относительно небольшая и непродолжительная вроде быстрой ходьбы, работы в саду и игры с внуками, — способна помочь нормализовать аппетит и уровень глюкозы в крови», — заявила соавтор работы Шарлотта Янус из Копенгагенского университета.

Как сообщил профессор Синье Тореков из Центра диабета имени Николя Стено, ежедневный отказ от поездки на общественном транспорте или автомобиле в пользу пешей прогулки значительно снизит риск диабета и улучшит общий обмен веществ.

«С повышением уровня гормона ГПП-1 снижается чувство голода и уровень сахара в крови, а следовательно, снижается и риск развития ожирения и диабета II типа», — заключил профессор.

Напомним, аналогичные рекомендации дал Роспотребнадзор по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом. По мнению отечественных специалистов, для профилактики гипертонии и снижения риска развития инсульта на 25% необходимо выполнять упражнения умеренной интенсивности по 30 минут пять раз в неделю.