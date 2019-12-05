30 минут здоровья: учёные выяснили, как можно снизить аппетит у мужчин
- Врачи рекомендуют ежедневную получасовую физическую активность
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Ежедневная получасовая физическая активность эффективна для профилактики диабета и ожирения. К такому выводу пришли специалисты Копенгагенского университета и Центра диабета имени Николя Стено (Дания), сообщает журнал Endocrine Connections.
Датские исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 703 мужчин и 623 женщин с лишним весом, пока те занимались своими повседневными делами, проявляя разный уровень физической активности.
В результате учёные выяснили, что у мужчин всего лишь полчаса умеренной физической активности в день приводили к повышению уровня полезного гормона глюкагоноподобного пептида — 1 (ГПП-1), который ослабляет аппетит, стимулирует выработку инсулина и снижает уровень сахара в крови. А вот у женщин такого эффекта не наблюдалось — у них в среднем было всего лишь 20 минут физической активности в день.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к упражнениям умеренной интенсивности относятся быстрая ходьба, танцы, работа в саду, по дому и хозяйству, активные игры и спортивные занятия с детьми, прогулки с домашними животными, перемещение предметов весом менее 20 кг.
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- РИА Новости
- © Александр Гальперин
В результате учёные заключили, что для эффективного улучшения работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем ежедневная физическая нагрузка умеренной интенсивности должна длиться не менее получаса.
По их мнению, даже занятые или пожилые люди, у которых нет времени или возможности заниматься спортом, могут значительно улучшить своё здоровье.
«Наше исследование дало воодушевляющие результаты. Из них следует, что ежедневная физическая активность — даже относительно небольшая и непродолжительная вроде быстрой ходьбы, работы в саду и игры с внуками, — способна помочь нормализовать аппетит и уровень глюкозы в крови», — заявила соавтор работы Шарлотта Янус из Копенгагенского университета.
Как сообщил профессор Синье Тореков из Центра диабета имени Николя Стено, ежедневный отказ от поездки на общественном транспорте или автомобиле в пользу пешей прогулки значительно снизит риск диабета и улучшит общий обмен веществ.
«С повышением уровня гормона ГПП-1 снижается чувство голода и уровень сахара в крови, а следовательно, снижается и риск развития ожирения и диабета II типа», — заключил профессор.
Напомним, аналогичные рекомендации дал Роспотребнадзор по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом. По мнению отечественных специалистов, для профилактики гипертонии и снижения риска развития инсульта на 25% необходимо выполнять упражнения умеренной интенсивности по 30 минут пять раз в неделю.
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