В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом

В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.

Так, в 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек.

В прошлом году регионом с самым высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом стала Псковская область, где на 100 тыс. населения пришлось 4,8 тыс. случаев этого заболевания.

Также высокий уровень заболеваемости отмечен в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).

Меньше всего заболевших проживали в Дагестане — 1,1 тыс. случаев сахарного диабета на 100 тыс. населения.

По мнению эндокринолога, доктора медицинских наук Анны Гончаровой, рост случаев сахарного диабета в стране в большей степени связан с изменением образа жизни россиян.

«Сахарный диабет по праву считается неинфекционной пандемией нашего века. Это гетерогенное заболевание, оно имеет несколько разных причин, общим проявлением которого является повышение уровня глюкозы в крови. И самое большое количество случаев — это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, инсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни (переедание, отказ от спорта и тому подобное) и отсутствием желания что-то менять. Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов», — объяснила Гончарова.

По словам специалиста, диагностика сахарного диабета в России в настоящее время находится на достойном уровне, однако далеко не все пациенты в дальнейшем продолжают ответственно относиться к своему здоровью и контролировать уровень глюкозы в крови.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и недостаточной выработкой гормона инсулина.

Ранее сообщалось, что число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.