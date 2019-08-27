В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом

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В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.

Так, в 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек. 

В прошлом году регионом с самым высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом стала Псковская область, где на 100 тыс. населения пришлось 4,8 тыс. случаев этого заболевания. 

Также высокий уровень заболеваемости отмечен в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.). 

Меньше всего заболевших проживали в Дагестане — 1,1 тыс. случаев сахарного диабета на 100 тыс. населения.  

По мнению эндокринолога, доктора медицинских наук Анны Гончаровой, рост случаев сахарного диабета в стране в большей степени связан с изменением образа жизни россиян. 

«Сахарный диабет по праву считается неинфекционной пандемией нашего века. Это гетерогенное заболевание, оно имеет несколько разных причин, общим проявлением которого является повышение уровня глюкозы в крови. И самое большое количество случаев — это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, инсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни (переедание, отказ от спорта и тому подобное) и отсутствием желания что-то менять. Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов», — объяснила Гончарова. 

По словам специалиста, диагностика сахарного диабета в России в настоящее время находится на достойном уровне, однако далеко не все пациенты в дальнейшем продолжают ответственно относиться к своему здоровью и контролировать уровень глюкозы в крови. 

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и недостаточной выработкой гормона инсулина. 

Ранее сообщалось, что число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

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