В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом

В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.

В 2013 году всего таких пациентов было 62,3 тыс., в 2018-м — 82,2 тыс.

Наибольший уровень заболеваемости в прошлом году был зафиксирован в Санкт-Петербурге (117 случаев на 100 тыс. населения). Далее идут Липецкая область (101 случай), Тульская область (98,1 случая) и Псковская область (96,6 случая).

Меньше всего случаев заболевания на 100 тыс. населения зафиксировано в Туве (7,1), Чечне (9,5), Еврейской автономной области (13,6), Дагестане (18) и Ингушетии (19,1).

По мнению врача-невролога Яны Власовой, президента Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, рост числа пациентов с данным заболеванием связан с улучшением выявления и эффективной ранней диагностикой.

«Количество пациентов с данной патологией имеет средний прирост по России 7% в год. Многие из них выявляются благодаря внедрению новых медицинских технологий. К 2018 году создание комплекса для ранней диагностики в стране, можно сказать, стало близким к оптимальному. Сейчас все группы препаратов для лечения этого заболевания доступны на территории России», — объяснила эксперт.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются оболочки головного и спинного мозга.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России за последние пять лет выросло число пациентов с гастритом (воспалением желудка) и дуоденитом (воспалением двенадцатиперстной кишки).