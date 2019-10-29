Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инсульта

Роспотребнадзор по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом опубликовал рекомендации о том, какие ежедневные привычки необходимо изменить для своевременной профилактики инсульта.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что фактором риска развития инсульта является гипертония, которая часто протекает без выраженных симптомов.

«Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни — путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт», — заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того специалисты заявили, что для снижения риска развития инсульта на 25% необходимо выполнять упражнения умеренной интенсивности по 30 минут пять раз в неделю.

«Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%», — указано в сообщении.

В связи с этим рекомендуется изменить свой основной рацион на растительные продукты с умеренным количеством мяса и рыбы.

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