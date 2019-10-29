Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инсульта

Короткая ссылка
Роспотребнадзор по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом опубликовал рекомендации о том, какие ежедневные привычки необходимо изменить для своевременной профилактики инсульта.
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инсульта
  • © РИА Новости

В сообщении на сайте ведомства говорится, что фактором риска развития инсульта является гипертония, которая часто протекает без выраженных симптомов.

«Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни — путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт», — заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того специалисты заявили, что для снижения риска развития инсульта на 25% необходимо выполнять упражнения умеренной интенсивности по 30 минут пять раз в неделю.

«Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%», — указано в сообщении.

В связи с этим рекомендуется изменить свой основной рацион на растительные продукты с умеренным количеством мяса и рыбы.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред от кофе на завтрак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить