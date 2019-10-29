Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инсульта
- © РИА Новости
В сообщении на сайте ведомства говорится, что фактором риска развития инсульта является гипертония, которая часто протекает без выраженных симптомов.
«Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни — путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт», — заявили в Роспотребнадзоре.
Кроме того специалисты заявили, что для снижения риска развития инсульта на 25% необходимо выполнять упражнения умеренной интенсивности по 30 минут пять раз в неделю.
«Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%», — указано в сообщении.
В связи с этим рекомендуется изменить свой основной рацион на растительные продукты с умеренным количеством мяса и рыбы.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред от кофе на завтрак.