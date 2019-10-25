Диетолог рассказала, как уменьшить риск возникновения инсульта

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Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что отказ от чипсов, кексов и маргарина поможет снизить риск возникновения ишемической болезни сердца и инсульта.

«Доказано, что повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта связан с высоким уровнем потребления насыщенных жиров и трансжиров. Трансжиры содержатся в основном в продуктах, содержащих промышленно переработанные, гидрогенизированные масла: твёрдые сорта маргаринов, чипсы, кексы, бисквиты и другое», — приводит её слова агентство городских новостей «Москва».

Стародубова рекомендовала максимально ограничить употребление данных продуктов. 

Кроме того, жирные сорта мяса и птицы, колбасные изделия и копчёности повышают риск возникновения проблем с сердцем.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред от кофе на завтрак.

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