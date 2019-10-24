Диетолог оценила пользу куриного бульона

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Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» оценила пользу куриного бульона, который используют для восстановления после тяжёлых заболеваний.
Диетолог оценила пользу куриного бульона
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«Дело в том, что те куры, которые продаются сейчас в магазинах, содержатся не в тех условиях, как это было раньше. Употреблять бульон, приготовленный из них, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить», — заявила она.

По её словам, в крайнем случае пойдёт второй бульон, но он не такой насыщенный, поскольку вместе с вредными веществами после первой отварки исчезает и часть питательных.

Как отметила Соломатина, если и удастся приготовить крепкий бульон, то его нельзя употреблять при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре.

«Тяжело сказать, что второй отвар вредный, всё же какая-то польза для выздоравливающего организма в нём есть», — добавила она.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред лапши быстрого приготовления.

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