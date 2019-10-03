Диетолог оценила вред лапши быстрого приготовления

Диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред лапши быстрого приготовления.

«Я всегда с сомнением отношусь к продуктам, которые очень быстро готовятся, в том числе к рафинированным продуктам, изготовленным промышленном способом. В силу быстрого приготовления от продукта ничего не остаётся», — заявила она.

По её словам, в такой продукции нет минерально-витаминных комплексов, разрушены белковые компоненты.

Как отметила Королёва, остаются только простые углеводы, которые повышают гликемический индекс и уровень сахара в крови, а также запускают процессы, связанные с углеводным обменом негативного характера.

Диетолог добавила, что подобные продукты содержат добавки, обеспечивающие вкус, поддерживающие консистенцию, позволяющие хранить товар в течение длительного времени.

«Запускается целый каскад реакций, при регулярном употреблении таких продуктов приводящих к формированию инсулиновой резистентности и сахарного диабета второго типа», — пояснила она.

Королёва добавила, что нарушается жировой обмен, появляется риск дисфункции структур головного мозга и повышения уровня мочевой кислоты.

«Это всё следствие злоупотребления высокоуглеводными продуктами», — заключила эксперт.

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