Диетолог оценила вред лапши быстрого приготовления
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«Я всегда с сомнением отношусь к продуктам, которые очень быстро готовятся, в том числе к рафинированным продуктам, изготовленным промышленном способом. В силу быстрого приготовления от продукта ничего не остаётся», — заявила она.
По её словам, в такой продукции нет минерально-витаминных комплексов, разрушены белковые компоненты.
Как отметила Королёва, остаются только простые углеводы, которые повышают гликемический индекс и уровень сахара в крови, а также запускают процессы, связанные с углеводным обменом негативного характера.
Диетолог добавила, что подобные продукты содержат добавки, обеспечивающие вкус, поддерживающие консистенцию, позволяющие хранить товар в течение длительного времени.
«Запускается целый каскад реакций, при регулярном употреблении таких продуктов приводящих к формированию инсулиновой резистентности и сахарного диабета второго типа», — пояснила она.
Королёва добавила, что нарушается жировой обмен, появляется риск дисфункции структур головного мозга и повышения уровня мочевой кислоты.
«Это всё следствие злоупотребления высокоуглеводными продуктами», — заключила эксперт.
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