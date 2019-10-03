Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

«Сразу отметим, что по результатам этого исследования ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, потому что во всей исследованной продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям», — говорится в сообщении.

В исследовании участвовали 17 торговых марок лапши быстрого приготовления российского, казахского и южнокорейского производства. Продукция была проверена по 170 показателям качества и безопасности.

Согласно результатам исследования, в лапше «Биг Ланч» были обнаружены пестициды, у марок «Биг Ланч», «Золотистая жатва», «Моя цена» и «Роллтон» — хлормекват — регулятор роста растений, в продукции торговой марки «Скоровар» — токсины.

По словам представителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко, хлормекват токсичен и «негативно воздействует на репродуктивные функции», известны случаи летального исхода при его попадании в организм человека, при регулярном поступлении в организм способен накапливаться.

Ранее Роскачество представило результаты проверки детской воды на российском рынке. Вся продукция была признана безопасной.

20 сентября организация нашла следы пестицидов в некоторых образцах яблочного детского пюре.