Роскачество нашло в детском яблочном пюре следы пестицидов

В ходе исследования экспертами Роскачества 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре в некоторых образцах были найдены следы пестицидов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

«По результатам исследований на широкий спектр пестицидов Роскачество выявило следовые количества в восьми торговых марках, … в семи торговых марках были обнаружены ничтожные количества пиримитанила (фунгицид, используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах), в двух торговых марках были обнаружены следы пропаргита (акарицид, используется для борьбы с клещами)», — говорится в сообщении.

Как пишет kp.ru, питание проверяют по 148 показателям безопасности и качества.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества провели проверку 18 торговых марок готовых сухих завтраков для школьников и впервые за всю историю своих исследований обнаружили в продуктах пяти брендов токсин. Анализ был проведён по 222 показателям.

В Роспотребнадзоре заявили, что проведут контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием.

Отмечается, что для принятия решения о возможности реализации или изъятия продукции из оборота необходимо провести дополнительные исследования удвоенного количества образцов от партии.

Уточняется, что в случае обнаружения токсичных элементов руководителю предприятия торговли будет выдано предписание об изъятии продуктов из оборота.