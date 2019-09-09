Роскачество обнаружило токсины в готовых сухих завтраках для детей

Эксперты Роскачества провели проверку 18 торговых марок готовых сухих завтраков для школьников и впервые за всю историю своих исследований обнаружили в продуктах пяти брендов токсин. Об этом сообщает «Взгляд».

«В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин — охратоксин А», — говорится в сообщении.

Данное вещество негативно сказывается на работе почек и может привести к атрофии канальцев и интерстициальному фиброзу.

При этом эксперты отмечают, что острые отравления в данном случае крайне редки.

«Охратоксин А мог появиться из-за отсутствия проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов», — уточняют специалисты Роскачества.

Согласно итогам проверки, в пяти марках сухих завтраков («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik) содержание охратоксина А составило от 0,0073 до 0,0165 миллиграмма на килограмм при максимально допустимой норме не более 0,005 миллиграмма на килограмм.

В качестве двух лучших продуктов названы готовые завтраки Globus (Россия) и Schär (Германия), которые соответствуют законодательным требованиям безопасности и качества, а также стандартам Роскачества.

В рамках исследования эксперты проанализировали по 222 показателям 18 наиболее популярных на российском рынке брендов шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 грамм.

В августе «ПолитЭксперт» со ссылкой на Роскачество передавал, что более чем в 50% сухих завтраков содержание сахара превышает допустимые дневные нормы.