Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков
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Всего проверено 14 самых популярных марок. По оценке специалистов, более чем в 50% сухих завтраков содержание сахара превышает допустимые дневные нормы.
Из-за специальной обработки продукции сложные углеводы становятся быстрыми, что значительно снижает их ценность для организма.
Как считают эксперты, готовые сухие завтраки нарушают метаболизм и могут способствовать ожирению.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала итоги проверки бургеров в российских ресторанах на антибиотики.