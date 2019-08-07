Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков

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Роскачество заявило, что больше половины видов готовых сухих завтраков являются вредными. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу организации.
Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков
  • © pixabay.com

Всего проверено 14 самых популярных марок. По оценке специалистов, более чем в 50% сухих завтраков содержание сахара превышает допустимые дневные нормы.

Из-за специальной обработки продукции сложные углеводы становятся быстрыми, что значительно снижает их ценность для организма.

Как считают эксперты, готовые сухие завтраки нарушают метаболизм и могут способствовать ожирению.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала итоги проверки бургеров в российских ресторанах на антибиотики.

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