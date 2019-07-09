Эксперт прокомментировала итоги проверки бургеров в российских ресторанах

Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала итоги проверки бургеров в российских ресторанах на антибиотики.

«Даже малые дозы при регулярном потреблении могут повлиять на микрофлору человека: в дальнейшем антибиотики будут просто неэффективны», — заявила она.

По словам врача, постоянное воздействие антибиотиков нарушает микрофлору кишечника, что приводит к снижению иммунитета, возможным аллергическим заболеваниям.

Как считает эксперт, для избежания негативных последствий для организма от бургеров желательно отказаться.

Ранее Роскачество сообщало, что концентрация антибиотиков в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья.

Nation News писало, что учёные назвали бургер одним из продуктов, вызывающих пищевую зависимость.