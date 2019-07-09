Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Как отмечается, продукция испытывалась на содержание самых распространённых антибиотиков, и лишь в пяти бургерах были выявлены их следы.

Так, в «Биг Маке» (McDonalds), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC) — энрофлоксацин, а в «Классическом King» («Мясоroob») — офлоксацин.

При этом Роскачество подчёркивает, что концентрация антибиотиков в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья.

Кроме того, в рамках анализа была оценена фактическая калорийность каждого бургера. Самым калорийным оказался «Классика» из Black Star Burger (748 ккал), меньше всего калорий (425) — в «Шефбургере».

Ранее Nation News писало, что учёные назвали бургер одним из продуктов, вызывающих пищевую зависимость.