Эксперт рассказала о вреде сухих завтраков для детей

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о вреде сухих завтраков для детей.

«Подобные продукты делаются так: смалывается зерно, очищается, дробится до муки, и потом из неё лепятся эти шарики. Получается, что хлопья — такие же быстрые углеводы, как белый хлеб. Добавление сахара ещё больше усугубляет положение», — заявила она.

По её словам, если съесть такой завтрак, то сразу повысится уровень глюкозы в крови, а затем он быстро упадёт, и ребёнок в течение короткого промежутка времени снова проголодается. Он также почувствует раздражительность, упадок сил.

Если это делать постоянно, пояснила Соломатина, то могут появиться инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние, а далее — и диабет. Также есть риск ожирения.

При хорошем раскладе, уточнила эксперт, ребёнок не поправляется, но недополучает ряд необходимых веществ.

«Иногда можно давать на завтрак такое блюдо, если вы спешите и не успели что-то приготовить, но кормить им каждый день нельзя», — сказала она.

Как добавила Соломатина, гораздо лучше варить обычную кашу.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило токсины в готовых сухих завтраках для детей.

Исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.