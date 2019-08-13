В Национальном союзе производителей мяса и мясных продуктов оценили качество колбасы в магазинах

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Исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.
В Национальном союзе производителей мяса и мясных продуктов оценили качество колбасы в магазинах
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«Колбаса вредной в принципе быть не может, если она произведена по документации. Достаточно посмотреть на состав и понять, хотите вы это или нет. Естественно, надо посмотреть, чтобы это был нормальный производитель, не подпольный», — заявил он.

По словам Горбатова, все продукты, которые поступают в магазины, проходят проверку и сопровождаются разрешительной документацией.

Он также выразил мнение, что поводов больше доверять фермерской продукции или небольшим частным компаниям в России пока нет, поскольку качество таких колбасных изделий проверить гораздо сложнее.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы.

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