В Национальном союзе производителей мяса и мясных продуктов оценили качество колбасы в магазинах

Исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.

«Колбаса вредной в принципе быть не может, если она произведена по документации. Достаточно посмотреть на состав и понять, хотите вы это или нет. Естественно, надо посмотреть, чтобы это был нормальный производитель, не подпольный», — заявил он.

По словам Горбатова, все продукты, которые поступают в магазины, проходят проверку и сопровождаются разрешительной документацией.

Он также выразил мнение, что поводов больше доверять фермерской продукции или небольшим частным компаниям в России пока нет, поскольку качество таких колбасных изделий проверить гораздо сложнее.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы.