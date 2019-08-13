В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы

Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.

Варёная колбаса должна быть упругой, светло-розового или розового цвета, а консистенция не должна содержать комочков и явных цветовых пятен.

В состав произведённой по ГОСТу колбасы должны входить такие ингредиенты, как свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон). При этом не допускается добавление крахмала, мяса птицы, растительных белков и клетчатки.

По мнению экспертов, лучше не покупать колбасу с добавлением Е120, Е252 и Е536.

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