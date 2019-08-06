Роскачество дало рекомендации по выбору российского вина

Роскачество рекомендует покупать вино, сделанное из российского винограда. По словам экспертов, за ту же стоимость оно будет выше качеством, чем произведённое из импортного виноматериала.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство, на бутылке произведённого в России вина должна быть этикетка с надписью «Вино защищённого географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищённого наименования места происхождения» (ЗНМП).

«В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции. Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя», — заявили в Роскачестве.

Там отметили, что хорошие вина можно покупать и в категории до 500 рублей. В недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».

В ведомстве также посоветовали пить недорогие вина в течение двух лет после выпуска, потому что выдержка может испортить напиток.

Ранее сообщалось, что правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 литр, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 литр.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360»прокомментировал предложение повысить акцизы на вино.