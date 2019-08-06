Роскачество дало рекомендации по выбору российского вина
- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство, на бутылке произведённого в России вина должна быть этикетка с надписью «Вино защищённого географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищённого наименования места происхождения» (ЗНМП).
«В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции. Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя», — заявили в Роскачестве.
Там отметили, что хорошие вина можно покупать и в категории до 500 рублей. В недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».
В ведомстве также посоветовали пить недорогие вина в течение двух лет после выпуска, потому что выдержка может испортить напиток.
Ранее сообщалось, что правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 литр, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 литр.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360»прокомментировал предложение повысить акцизы на вино.