Эксперт прокомментировал предложение повысить акцизы на вино

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Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение повысить акцизы на вино.
Эксперт прокомментировал предложение повысить акцизы на вино
  • РИА Новости

«По итогам прошлого года мы имели следующее соотношение: 60% вина было произведено российскими заводами, а 40% было произведено и бутилировано в других странах. Мы говорили нашему правительству, что тенденция очень нехорошая», — заявил Попович.

По его предположению, это один из ответов, связанных с помощью отечественным виноделам.

Со своей стороны, руководитель центра исследований «ЦИФРРА» Вадим Дробиз в беседе с Пятым каналом выразил мнение, что в России может увеличиться рынок вина, но вместе с тем может вырасти и рынок нелегальной винодельческой продукции.

Ранее сообщалось, что правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

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