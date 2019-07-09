«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Как пишет издание, пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил, что кабмин одобрил данные поправки и в ближайшее время внесёт их в Госдуму.
Размер ставок определён «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», отметил представитель Министерства финансов.
В марте газета «Известия» писала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену на пиво не меньше 35 рублей.
Предполагается, что реализация проекта поднимет качество продукции, так как качество и легальность производства слишком дешёвых алкогольных напитков вызывают сомнения.