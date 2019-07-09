«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

Как пишет издание, пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил, что кабмин одобрил данные поправки и в ближайшее время внесёт их в Госдуму.

Размер ставок определён «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», отметил представитель Министерства финансов.

В марте газета «Известия» писала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену на пиво не меньше 35 рублей.

Предполагается, что реализация проекта поднимет качество продукции, так как качество и легальность производства слишком дешёвых алкогольных напитков вызывают сомнения.