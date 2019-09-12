Роспотребнадзор проведёт проверку завтраков для детей

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Роспотребнадзор проведёт контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием.

«При поступлении из АНО "Роскачество" в Роспотребнадзор результатов лабораторного исследования продукции будут проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что для принятия решения о возможности реализации или изъятии продукции из оборота необходимо провести дополнительные исследования удвоенного количества образцов от партии.

Уточняется, что в случае обнаружения токсичных элементов, руководителю предприятия торговли будет выдано предписание об изъятии продуктов из оборота. 

9 сентября Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.

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