В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с мобильными телефонами в школах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «Известиями» прокомментировала ситуацию с мобильными телефонами в школах.
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с мобильными телефонами в школах
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Как отметила Попова, рабочая группа, созданная по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, включала экспертов, учёных и практиков Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Академии образования и Министерства просвещения.

«Вместе мы приняли решение, что сегодня это должны быть методические рекомендации, в которых прописано, как можно отрегулировать использование телефонов. При этом вместе с родительским сообществом пришли к общему мнению, что запрещать мобильные телефоны сегодня оснований и смысла нет», — заявила она.

По её словам, в течение года школам совместно с родительским сообществом предложено самостоятельно определиться, использовать ли методические рекомендации или нет. Со своей стороны, Роспотребнадзор изучит результаты в части здоровья, Рособрнадзор — в части успеваемости в школах, где используются и не используются телефоны.

По итогам учебного года будут изучены промежуточные результаты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

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