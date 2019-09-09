Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы

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Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.
Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы
  • © pixabay.com

Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве.

«По итогам проведённого расследования информация о вспышке пневмонии среди новорождённых в родильном доме №4 не подтвердилась», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в 2019 году в роддоме не зафиксировано ни одной вспышки инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, среди новорождённых.

Ранее Росздравнадзор организовал проверку столичного роддома №4 из-за сообщений о вспышке пневмонии в медучреждении.

Также «Невские новости» передавали, что в Новгородской области проводят проверку по факту смерти пациента больницы.

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