Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы
- © pixabay.com
Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве.
«По итогам проведённого расследования информация о вспышке пневмонии среди новорождённых в родильном доме №4 не подтвердилась», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в 2019 году в роддоме не зафиксировано ни одной вспышки инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, среди новорождённых.
Ранее Росздравнадзор организовал проверку столичного роддома №4 из-за сообщений о вспышке пневмонии в медучреждении.
Также «Невские новости» передавали, что в Новгородской области проводят проверку по факту смерти пациента больницы.