Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы

Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.

Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве.

«По итогам проведённого расследования информация о вспышке пневмонии среди новорождённых в родильном доме №4 не подтвердилась», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в 2019 году в роддоме не зафиксировано ни одной вспышки инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, среди новорождённых.

Ранее Росздравнадзор организовал проверку столичного роддома №4 из-за сообщений о вспышке пневмонии в медучреждении.

Также «Невские новости» передавали, что в Новгородской области проводят проверку по факту смерти пациента больницы.