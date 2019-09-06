Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в роддоме в Москве

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Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью организовал проверку столичного роддома №4, где два ребёнка заболели внутриутробной пневмонией.
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в роддоме в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку по данному инциденту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее главврач роддома №4 Ольга Шарапова опровергла сообщения о вспышке внутриутробной пневмонии в этом медучреждении. Она заявила, что заболели два ребёнка, но случаи не связаны между собой.

«Врождённая внутриутробная пневмония не передаётся от ребёнка к ребёнку, а передаётся только от матери к ребёнку в период беременности, что вообще исключает возможность возникновения любой вспышки в учреждении», — заявила Шарапова.

Также «Невские новости» передавали, что в Новгородской области проводят проверку по факту смерти пациента больницы.

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