Роскачество представило результаты проверки детской воды
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Отмечается, что в исследовании участвовала 21 торговая марка воды российского производства для детей до трёх лет. Вода была проверена по 109 показателям качества и безопасности.
«Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной», — говорится в сообщении организации.
Уточняется, что протестированная детская вода соответствует более жёстким требованиям по содержанию тяжёлых металлов, таких как кадмий и ртуть.
Как отмечает kp.ru, в ходе исследования возникли вопросы к маркировке воды из-за того, что содержание калия в продукции ряда брендов расходилось с заявленным на этикетке.
Ранее Роскачество обнаружило следы пестицидов в некоторых образцах яблочного детского пюре.
Также Nation News сообщал, что в Роскачестве напомнили об опасности покупок с рук в несанкционированных точках продаж.