Роскачество представило результаты проверки детской воды

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Роскачество провело проверку детской воды на российском рынке, вся продукция признана безопасной.
Роскачество представило результаты проверки детской воды
  • © РИА Новости

Отмечается, что в исследовании участвовала 21 торговая марка воды российского производства для детей до трёх лет. Вода была проверена по 109 показателям качества и безопасности.

«Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной», — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что протестированная детская вода соответствует более жёстким требованиям по содержанию тяжёлых металлов, таких как кадмий и ртуть.

Как отмечает kp.ru, в ходе исследования возникли вопросы к маркировке воды из-за того, что содержание калия в продукции ряда брендов расходилось с заявленным на этикетке.

Ранее Роскачество обнаружило следы пестицидов в некоторых образцах яблочного детского пюре.

Также Nation News сообщал, что в Роскачестве напомнили об опасности покупок с рук в несанкционированных точках продаж.

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