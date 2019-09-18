Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина

Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.

Отмечается, что среди белых вин по популярности у потребителей лидирует итальянское.

Роскачество рекомендует отдавать предпочтение винам в стеклянной таре.

Также сообщается, что при выборе вин российского производства стоит обращать внимание на отметку «Вино защищённого географического указания» на этикетке.

«Согласно данным прошлогоднего исследования Роскачества «Винный гид России», некоторые вина ценой порядка 1 тыс. рублей на полке уступали в оценках экспертов более дешёвым образцам», — цитирует газета «Известия» замглавы организации Илью Лосевского.

Ранее ФАС призвала ослабить запрет на рекламу пива и вина.

9 августа заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Вадим Попов рассказал об отсутствии пользы вина для здоровья сердца.

В мае врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал исследование учёных из Калифорнийского университета, согласно которому два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти.