Врач рассказал об отсутствии пользы вина для здоровья сердца

Употребление бокала вина в день не может снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Вадим Попов.

Как отметил врач, мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за разницы в гормональном фоне.

«Мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам», — уточнил он в разговоре с РИА Новости, подчеркнув, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон служит фактором, «препятствующим повреждению стенок артерий».

Факторами риска для мужчин являются неправильное питание, вредные привычки и стрессы, а также генетика.

Мнение, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно, добавил Попов.

По его словам, исследования показали, что особого влияния на сосуды вино не оказывает.

Он также призвал людей старше 40 лет посещать кардиолога раз год и регулярно проходить диспансеризацию.

В мае врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал исследование учёных из Калифорнийского университета, согласно которому два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти.