ФАС призвала ослабить запрет на рекламу пива в России

Пиво, как и отечественное вино, нуждается в ослаблении запрета на рекламу. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

«Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином (в сфере рекламирования. — RT) и (надо. — RT) ослабить запретные ограничения по этому направлению», — сказал он во время форума пивоваров, посвящённом 20-летию создания Союза российских пивоваров.

Как отмечает агентство, Минсельхоз России выступал с инициативой разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.

В июле в Государственную думу был внесён проект закона, которым предлагалось разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками.

В конце 2018 года, как писали СМИ, в Минкомсвязи поддержали законопроект, предусматривающий послабления для рекламы пива.