Роспотребнадзор запросил данные проверки лапши быстрого приготовления

Роспотребнадзор направил в Роскачество запрос о предоставлении данных результатов проверки образцов лапши быстрого приготовления после сообщений об обнаружении в продукте токсинов и пестицидов.

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РИА Новости

«Направлен запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов лапши быстрого приготовления», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли. В ходе исследования были проверены 17 торговых марок лапши быстрого приготовления российского, казахского и южнокорейского производства.