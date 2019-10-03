Роспотребнадзор запросил данные проверки лапши быстрого приготовления
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- РИА Новости
«Направлен запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов лапши быстрого приготовления», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
В ходе исследования были проверены 17 торговых марок лапши быстрого приготовления российского, казахского и южнокорейского производства.