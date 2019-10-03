Роспотребнадзор запросил данные проверки лапши быстрого приготовления

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Роспотребнадзор направил в Роскачество запрос о предоставлении данных результатов проверки образцов лапши быстрого приготовления после сообщений об обнаружении в продукте токсинов и пестицидов.
Роспотребнадзор запросил данные проверки лапши быстрого приготовления
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Направлен запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов лапши быстрого приготовления», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

В ходе исследования были проверены 17 торговых марок лапши быстрого приготовления российского, казахского и южнокорейского производства. 

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