Эксперт оценила вред от кофе на завтрак

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред от кофе на завтрак.

«Прежде всего нужно говорить о том, что у человека должен быть полноценный завтрак. Кофе, тем более на голодный желудок, — это не завтрак, это напиток», — заявила она.

В частности, по словам Королёвой, кофе нарушает процесс усвоения ряда минералов, особенно важных для женского организма, таких как железо, цинк, кальций и магний.

Эксперт также отметила, что кофе поддерживает работоспособность только в течение короткого отрезка времени, после чего организм начинает требовать энергию, которую лучше было бы сразу получить из полноценного завтрака.

Как добавила Королёва, если человек совсем не может отказаться от кофе, то можно позволить себе максимум одну-две небольшие чашки и строго между приёмами пищи, то есть не натощак.

«Также необходимо следить, чтобы кофе был натуральный, ведь у нас много суррогатных продуктов на рынке», — заключила она.

Ранее агроном Елизавета Тихонова в беседе с Nation News прокомментировала результаты проверки растворимого кофе.