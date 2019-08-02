Эксперт прокомментировал заявление учёных о пользе бега для избавления от лишнего веса

Врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных из Тайваньского университета о том, что самым эффективным для похудения видом спорта является бег трусцой.

«Бег трусцой или чуть-чуть ускоренная ходьба, но она должна быть рваной: сначала идёшь нормально, потом минуты на две-три ускоряешься, потом опять замедляешься — этого достаточно для нагрузки и сжигания лишних калорий», — заявил Немов.

По его словам, всё хорошо в меру.

Как отметил эксперт, спортивная ходьба — разновидность бега. Это достаточно большая нагрузка и не является естественным поведением человека, то есть ведёт к тому или иному заболеванию, считает он.

«Йога — это святое. Там и дыхание, и растяжка. Это статические напряжения, но главное — не переусердствовать», — сказал Немов, добавив, что к проблеме ожирения это не имеет отношения.

Что касается походов в горы, то, по мнению эксперта, они сопряжёны с изменением атмосферного давления, что очень вредно для неподготовленных людей.

«Но, с другой стороны, чем выше в горах живёт человек, тем дольше он живёт. Всё дело в адаптации. На это уходит иногда несколько лет», — уточнил Немов.

Спортивными танцами он рекомендовал увлекаться «без фанатизма».

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