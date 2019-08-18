«Депрессия — не диагноз, а симптом»: психиатр — о влиянии на мозг спорта, смартфонов и антидепрессантов

Известный американский психиатр Дэниел Амен в эфире передачи Larry King Now на RT рассказал, какие факторы определяют здоровье головного мозга. Учёный назвал четыре сферы, наведение порядка в которых необходимо для душевного спокойствия человека. Специалист также пояснил, как на мозговую деятельность влияет занятие некоторыми видами спорта, использование смартфонов и приём антидепрессантов.

— В своих исследованиях вы исходите из того, что наносимый мозгу вред так или иначе сказывается на состоянии психики. Получается, у вас механистический подход?

— Головной мозг отвечает буквально за всё: чувства, мысли, поведение, взаимодействие с другими людьми. Если он в норме, то и с психикой порядок. Ну а если он не в лучшем состоянии, то и с вашей жизнью что-то будет не так, будь то проблемы в отношениях, на работе, с финансами или в учёбе. Любое повреждение мозга сказывается на способности быть хорошей матерью или отцом, грамотно распоряжаться финансами. Наше общество до сих пор не понимает, что состояние мозга напрямую связано с качеством жизни.

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— Но как быть, если детям нравятся контактные виды спорта вроде американского футбола? Все прекрасно понимают, что на этих играх мозг в той или иной степени пострадает. Можно ли подвергать его разного рода встряскам или он всегда должен оставаться в девственном состоянии?

— Причиняя вред мозгу, вы вредите собственному счастью. В 2007 году ко мне обратился Энтони Дэвис, выдающийся игрок в американский футбол. Он жаловался на спутанность сознания, вспыльчивость и серьёзные проблемы с памятью. Он рассказал о случае, когда чуть было не подрался, — и его это очень пугало, хотя он крупный и очень сильный мужчина. Его мозг выглядел так, словно ему 100 лет, но через пять месяцев лечения состояние значительно улучшилось.

— Как вы узнаёте, что мозг повреждён?

— Когда я был рентгенологом, мои преподаватели говорили: «Не посмотришь — не узнаешь». Когда я увлёкся психиатрией, то подумал, а почему мы не смотрим, как делают все остальные? В конце 1980-х годов я стал изучать томограммы мозга и был просто в восторге. Можно увидеть, когда мозг работает на износ, а когда недостаточно активно. В 1991-м я приступил к диагностике с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) — исследования циркуляции крови в мозге и его активности.

— Что показывают снимки ОФЭКТ? Например, здоровая часть мозга светлее, а на поражённой есть тёмные пятна?

— Здоровый мозг демонстрирует симметричную активность. Наиболее активная часть — мозжечок, так как в нём содержится половина всех нейронов. На снимке отобразятся дефекты или снижение активности в одной или нескольких областях. Я обследовал 21 тыс. человек, чтобы доказать, что я могу определить разницу между посттравматическим расстройством, психологической травмой, когда активность мозга повышена, и травмой физической, когда налицо ослабления в его работе.

Разница очень важна. Неверный диагноз опасен, а томография даёт более полную картину, позволяя подобрать подходящее лечение.

Дэниел Амен

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— В 1990-х годах были популярны снимки электромагнитного поля, по которым пытались измерить уровень счастья человека. Эти изображения с разноцветными пятнами у людей за головами одно время были у всех на слуху, но затем канули в лету. Как в медицинском сообществе относятся к ОФЭКТ?

— ОФЭКТ вызывает живой интерес. В США около 160 клиник проводят подобные обследования.

Почему психиатры — это единственные врачи, которые не смотрят непосредственно на орган, который лечат?

Если задуматься, то это безумие! Ведь мы работаем с такими вещами, как биполярное расстройство, шизофрения, серьёзные депрессии или зависимости, которые буквально убивают пациентов и их семьи. Так почему же мы не хотим получить больше данных, которые помогли бы вылечить людей?

ОФЭКТ в корне меняет подход к диагностированию и заставляет отходить от привычной классификации. Ты понимаешь, что депрессия на самом деле не диагноз, это симптом, совсем как боли в груди. Никому же не ставят диагноз «боль в груди»! Это симптом, причины которого могут быть очень разными — от горя до болезней сердца, желудочно-кишечных расстройств или пневмонии. Депрессия может быть вызвана тем, что мозг работает слишком интенсивно или недостаточно активно, черепно-мозговой травмой или гипофункцией щитовидной железы.

— Не могу представить себе более нервного времени, чем нынешнее. Хотя, может, мы всегда были такими дёргаными, просто благодаря соцсетям это больше бросается в глаза. И смартфоны определённо только способствуют нашей тревожности.

— Нас обложили со всех сторон. Люди, которые создавали смартфоны, знали, как сделать так, чтобы они вызывали привыкание. Проблема в том, что чем больше времени вы проводите со смартфонами, тем тоньше становится кора головного мозга, особенно у детей. Так что нужно знать меру и откладывать смартфон в сторону.

— Да, смартфоны открывают детям дорогу в новую эпоху, но это также невероятное бремя.

Которое, помимо прочего, вызывает зависимость. Я никогда ещё не видел такого количества подростков, зависимых от порнографии. Она буквально иссушает их мозг... Уменьшается приток крови к лобной доле — самому важному отделу мозга, который делает человека человеком. Истощаются центры удовольствий, что провоцирует стремительный рост числа случаев депрессии среди подростков.

Американская академия педиатрии заявляет, что дети вовсе не должны пользоваться смартфонами до четырёх-пяти лет, поскольку они полностью завладевают их мыслями.

— Сейчас очень легко получить рецепт на антидепрессанты — дети оказались в незавидном положении.

— «Мамин маленький помощник» — так раньше называли «Валиум» и «Ксанакс». Их приём повышает риск развития деменции. Об этом стоит задуматься. Мы априори не нуждаемся в тех средствах, которые влияют на работу мозга таким образом, что без них человек уже не может ощущать себя нормально. Я не против медикаментов, но против их беспорядочного применения. Почему бы прежде всего не начать делать физические упражнения, пить рыбий жир и перестать верить каждой ерундовой мысли? А если всё это не помогает, вот тогда пора задуматься о соответствующих препаратах.

Изображение мозга

Gettyimages.ru

— Каким вы видите будущее психиатрии? Станет ли ОФЭКТ её главным инструментом?

— Большинство дальновидных психиатров полагает, что томография и генетические исследования будут играть огромную роль в будущем. Я всегда делю мир на четыре сферы. Биологическая — мозг, и здесь без снимков не обойтись. Психологическая — дисциплина ума. Социальная — люди, с которыми вы общаетесь. Самый быстрый способ обрести душевное здоровье — найти психически благополучного человека, который вас не раздражает, и проводить как можно больше времени в его компании. И, наконец, духовная сфера — это ваши мечты. Доказано, что целеустремлённые люди живут дольше, даже если их мозг нездоров. Наведя порядок во всех четырёх сферах, вы получите счастливого человека.

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— Что показывает ваш опыт — когда люди недовольны своим состоянием, они понимают, что отчасти дело в мозге? Ведь самое странное — человек обычно не задумывается о том, чем, собственно, он думает.

— Никому и дела нет до своего мозга. Иначе родители не позволяли бы детям отбивать мяч головой. Мозг мягкий, словно сливочное масло, тофу или крем. И эта субстанция находится в твёрдой черепной коробке с острыми стыками костей. Зачем вообще разрешать ребёнку играть в американский футбол? «Но ведь он хочет», — говорят мне. А я отвечаю: «А если он скажет, что хочет принимать кокаин?» Ведь мозгу наносится практически сопоставимый ущерб.

Я жду не дождусь, когда люди начнут заботиться о своём мозге. У большинства из тех, кто обращается к кардиологу, никогда не было инфаркта, поскольку они хотели его предотвратить. Цель моей работы и инициатив в том, чтобы люди приходили ко мне не потому, что страдают, а потому, что пытаются избежать страданий.

— Есть какие-либо прорывы в изучении или лечении депрессии?

— В этой сфере предпринимаются очень многообещающие шаги. Для меня всё начинается со снимка мозга. Я вижу, надо ли снижать его активность или, наоборот, стимулировать. Это своего рода диагностическая карта, с помощью которой можно подобрать лечение для конкретного пациента.

— Как человеку, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера, избежать потери памяти?

— Альцгеймер — одна из форм деменции, и основная идея в том, что для поддержания здоровья мозга или его спасения (если прогноз неутешительный) нужно предупредить или лечить 11 крупных факторов риска. Они общеизвестны — например, диабет плюс ожирение.

Если у тебя слишком высокий уровень сахара в крови и есть лишний вес, мозг разрушается. Снижение веса и контроль уровня сахара очень сильно помогают. И ещё очень важен сон. Если ты не спишь или страдаешь апноэ во сне, риск возникновения болезни Альцгеймера возрастает в три раза. Благодаря ОФЭКТ я узнал, что томография помогает спрогнозировать начало ухудшения состояния мозга за десятки лет до появления симптомов.

— Как бороться со стрессом, возникающим из-за просмотра новостей о политике?

— Не смотреть новости. Знай, во что ты веришь. Если ты постоянно размышляешь о политике, это разобьёт твоё сердце. Я замечаю эти автоматически возникающие негативные мысли. Люди выберут что-то плохое, раздуют до невозможных размеров, до наихудшей трактовки и потом сцепятся до смерти. Из-за этого рушатся дружба, семьи.

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