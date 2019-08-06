Из-за мутации генов: учёные выяснили, что воображение у людей появилось 70 тысяч лет назад

Американские учёные выдвинули теорию появления воображения как основы современного языка и человеческой цивилизации. Согласно этой гипотезе, воображение появилось около 70 тыс. лет назад в результате редкой мутации генов, отвечающих за развитие мозга. Предполагается, что несколько детей с данной мутацией генов «изобрели» в ходе общения некоторые элементы современного языка и закрепили полученный навык, передав эту информацию потомкам.

Учёные из Бостонского университета (США) предложили теорию появления современного языка и человеческой цивилизации в результате редкой мутации, произошедшей около 70 тыс. лет назад. Главный автор этой гипотезы, доктор Андрей Вышедский, опубликовал свою работу в журнале Research Ideas and Outcomes.

Теория Вышедского предлагает возможное решение проблемы, которая долгое время стоит перед антропологами, нейрофизиологами и другими учёными. Современная наука установила, что речевой аппарат, подобный нынешнему, развился у людей около 600 тыс. лет назад. В этот период наши предки разделились на неандертальцев (Homo neanderthalensis) и кроманьонцев (Homo sapiens). В то же время археологи утверждают, что начало развития современной цивилизации случилось на полмиллиона лет позже — около 70 тыс. лет назад. Именно тогда впервые появляются сложные орудия, искусственные жилища и погребальные ритуалы, невозможные без участия воображения и изобретательской деятельности. Причины задержки в развитии нашего вида до сих пор оставались загадкой. Для её решения Вышедский предложил так называемую гипотезу Ромула и Рема.

Ключ к современному языку

Учёный утверждает, что во всех современных языках смысл сообщения передаётся не только с помощью синтаксиса и грамматики, но также с помощью способности человека противопоставлять объекты и явления в своём воображении — так называемого префронтального синтеза. Именно префронтальный синтез формирует законченные образы в нашем разуме, что позволяет правильно понимать простые предложения, в которых одинаковые слова даются в разном порядке («мы не рабы» и «рабы не мы») и сложные описательные конструкции («змея на камне слева от высокого дерева за тем холмом»). Такую гибкость словесных конструкций лингвисты называют рекурсией, а все современные человеческие языки — рекурсивными.

Доктор Вышедский и его коллеги исследовали развитие воображения у современных детей. Учёные выяснили: дети, чей доступ к языку в раннем детстве был ограничен, не получили возможности развить активное конструктивное воображение, необходимое для противопоставления мысленных образов. В зрелом возрасте такие люди мало используют префронтальный синтез, их словесные конструкции проще, а некоторые элементы, такие как предлоги, описывающие местоположение предметов, в их речи встречаются очень редко.

Исследователи установили, что развитие воображения и речи возможно в раннем детстве, и задались вопросом появления рекурсивного языка. Примечательно, что у неандертальцев период активного формирования префронтальной коры был меньше, чем у кроманьонцев, и они не успевали развить воображение и начать пользоваться таким языком.

Доктор Вышедский считает, что задержка в полмиллиона лет между формированием речевого аппарата и появлением рекурсивного языка объясняется наличием эволюционного барьера. Кроманьонцам необходимо было не только развить способность к префронтальному синтезу, но и успеть закрепить этот навык. Период формирования у них необходимых навыков был дольше, чем у неандертальцев, но и его было недостаточно для дальнейшего эволюционного скачка.

Мутации как условие прорыва

Учёные установили, что мутации, способствующие появлению префронтального синтеза и увеличивающие период его формирования у отдельных индивидуумов, произошли в течение одного поколения. Доктор Вышедский предположил, что в определённый момент в человеческом обществе одновременно появились и встретились два ребёнка или более с одинаковой мутацией генов. Дети закрепили полученный навык, разговаривая друг с другом, и фактически изобрели некоторые элементы современного языка, а затем передали эту информацию потомкам, также обладавшим необходимыми генами.

В современном языке сообщение передаётся благодаря способности человека противопоставлять объекты и явления в своём воображении

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Исследователи назвали гипотезу в честь Ромула и Рема, воспитанных волчицей мифологических основателей Рима (поскольку дети были воспитаны коллективом древних людей, которые, как и волчица, языком не владели). Такое «изобретение» рекурсивного языка случается даже сейчас, например среди глухих детей в Никарагуа, отмечают учёные.

Вышедский заключает, что мутация генов, отвечающих за развитие мозга, привела к окончательному оформлению Homo sapiens в отдельный вид и положила начало цивилизации на земле.

«Новоприобретённая способность к быстрому сопоставлению ментальных объектов посредством префронтального синтеза сильно поспособствовала мыслительному моделированию и резко ускорила технологический прогресс. Человеку, впервые научившемуся прорабатывать в уме любые планы и делиться ими с окружающими, очень скоро предстояло стать доминирующим видом», — пояснил Вышедский.