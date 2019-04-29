«После 12 лет обучаться сложнее»: российский лингвист — об эволюции языков, полиглотах и общении с инопланетянами

Российский лингвист и популяризатор науки Александр Пиперски в беседе с RT рассказал о естественных, искусственных и вымышленных языках, причинах их распространения и исчезновения, сближении устной и письменной речи, появлении мессенджеров с идеограммами и смайликами. Учёный пояснил, в каком возрасте лучше начинать изучать языки и почему дети проще ими овладевают, чем взрослые, а также раскрыл секрет, как стать полиглотом и можно ли установить вербальный контакт с инопланетянами.

— Александр, существует гипотеза, согласно которой люди генетически запрограммированы на совершенное усвоение языка, однако после достижения определённого возраста, примерно около 12—14 лет, эта способность исчезает. Так ли это? Есть ли смысл изучать иностранные языки во взрослом возрасте?

— Согласно так называемой гипотезе критического периода, ребёнок до определённого возраста легко усваивает язык, который слышит. Воспринимает и изучает его грамматическую систему без всяких правил и учебников. Взрослым кажется, что их когнитивные способности лучше. Но если вокруг них заговорят, например, по-венгерски, то они ничего не поймут и не выучат. Трёх-четырёхлетнему ребёнку в аналогичной ситуации потребуется всего несколько недель, чтобы на нём общаться. Примерно до 12 лет дети способны выучить от двух до четырёх языков. После этого возраста обучаться сложнее. Единого для всех метода нет. Одни хорошо имитируют устную речь, быстро улавливают интонацию. Другие, наоборот, любят учить языки по книгам.

— Есть ли возраст, после которого невозможно выучить иностранный язык?

— После подросткового периода сложно овладеть им в совершенстве. Не верьте в рассказы про 18-летних молодых людей, которых обучают языку в разведшколе и затем забрасывают на территорию противника. Обычно разведчиком становится тот, кто выучил язык в детстве. В противном случае можно очень легко выдать себя. Даже если ты хорошо выучишь язык, его носитель поймёт, что ты владеешь им не с детства.

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— Некоторые родители разговаривают со своимидетьми на трёх—четырёх языках. Есть какой-либо безопасный лимит для ребёнка?

— Об этом ничего не известно. Дети осваивают два языка без особых проблем. Считается, что билингвы обычно позже начинают говорить, чем их сверстники, но это же не бег на скорость! Довольно редко бывает, когда в семье общаются на четырёх языках. При этом ситуация, когда мать говорит на одном языке, отец — на другом, а окружающие — на третьем, считается нормальной.

— До какого возраста детям нужно учить язык, чтобы знать его идеально?

— Если ребёнок теряет доступ к языку в пять—шесть лет, то может легко его забыть. На сознательном уровне фактически полностью, но подсознательно он будет иногда что-то понимать. И тут возникает вопрос уровня владения. Одно дело — уметь произносить базовые фразы, другое — знать язык на уровне образованного человека.

— Сколько языков может выучить один человек? Называют разные цифры — 19, 24, даже 54.

— Первые два числа мне не кажутся такими уж большими, третье — уже более серьёзное. Нужно учитывать, что такие рекорды очень сложно измерять. Если мы попросим полиглота прочитать текст на каком-нибудь языке, то и 50 — не большая проблема. Если умеешь читать по-русски, по-сербски и по-польски, то поймёшь все славянские языки — словенский, македонский и другие.

Российский лингвист Александр Пиперски

© sochisirius.ru

— Если полиглот знает 54 языка, это не означает, что он всеми ими владеет свободно?

— Совершенно неизвестно, что это значит. Сможет ли он прочитать текст, разговаривать в естественной ситуации? Я знаю ряд выдающихся людей, которые владеют многими языками. Замечательный болгарский лингвист Иван Держанский говорит на нескольких десятках, по-русски — совершенно свободно. А вот дальше уже начинаются градации, как у любого из нас. Можно выучить по паре фраз на разных языках. Этого вполне хватит, чтобы произвести впечатление на широкую аудиторию, но явно недостаточно, чтобы считаться настоящим полиглотом.

— На сегодняшний деньизвестно о 7 тысячах языков. Две трети населения планеты говорит на 40 самых распространённых, 400 считаются исчезающими. Почему же языки умирают?

— Похожую ситуацию можно наблюдать во многих областях. Мало больших городов, много малых деревень, которые теряют жителей и исчезают с карты.

Языков становится всё меньше. Это процесс глобализации. Этнический язык, привезённый в мегаполис, оказывается экономически неэффективным и легко теряется. Умирающие языки можно сравнить с биологическими видами из Красной книги.

— Существует огромное количество естественных языков, но появляются и искусственные. Часть из них — формализованные языки науки и информатики. А некоторые создаются для международного общения: эсперанто, интерлингва, междуславянский, афро. Почему ни один из них не стал широко известным?

— Нужно различать степени их успеха или неудачи. На языке эсперанто сейчас говорят около 2 млн человек — больше, чем на многих естественных. Другое дело, что он не стал популярным средством общения людей на планете. Отметим, что у эсперанто стартовые позиции были хуже, чем у английского или французского языков — 130 лет назад им занималась лишь небольшая группа лиц. Его разработчик Людвик Заменгоф хотел, чтобы на эсперанто разговаривали 10 млн человек, но не достиг своей цели. Однако этот проект можно считать по-своему успешным. Куда хуже обстоят дела с междуславянским — усреднённым языком. Он оказался не нужен, потому что славянские языки не очень далеко разошлись, а их носители либо неплохо понимают друг друга, либо используют английский. Практика показала, что смысла в усреднённых языках нет.

— Получается, сейчас отсутствует необходимость в создании языка межнационального общения?

— В любой момент истории человечества был язык, который в разных частях мира выполнял такие функции. В античную эпоху на юге Европы это был греческий, затем латынь. В XIX веке межнациональным языком для европейцев стал французский, сейчас ему на смену пришёл английский.

— Эсперанто включает в себя заимствованные элементы естественных языков, но есть и другие, в основе которых лежит новая система знаков и логическая философская идея. Один язык, сольресоль, состоит из музыкальных нот, другой настолько сложный, что включает в себя 81 падеж. Для чего они создаются?

— Сольресоль составлен на основе нотной гаммы — слова комбинируются из семи нот одной октавы. Он создавался в первой половине XIX века для международного общения, но не получил признания, поскольку его невозможно выучить. При этом эсперанто был сконструирован намного успешнее. Его слова знакомы образованным европейцам, потому что взяты из романских и германских языков. Упомянутый вами сложный язык называется ифкуиль. Он предназначен для того, чтобы протестировать границы человеческих возможностей. В нём собраны все самые сложные явления, которые есть в языках. Его создатель Джон Кихада не предполагал, что на ифкуиль заговорят. Это был чистый эксперимент.

Стенограмма искусственного языка сольресоль

© Wikimedia Commons

— Люди сейчас проводят огромное количество времени в мессенджерах. Стала популярной переписка с использованиемэмодзи — идеограмм и смайликов. Нужен ли нам особый язык для письменного общения?

— Он существовал и ранее. В допетровской России была так называемая диглоссия. Люди говорили в быту по-русски, а на церковнославянском происходило торжественное общение. Это был язык книг и церкви. Между русским устным и письменным разница есть и сейчас. В современной эпохе мессенджеров и соцсетей образовался канал между ними, они «схлопываются» воедино. Другу или даже коллеге мы пишем в мессенджере на языке, похожем на наш устный. Эмодзи, гифки и стикеры сложно считать полноценным языком — это украшение. Раньше тоже рисовали цветочки на полях.

— Интересныйпласт искусственных языков— эстетические и артистические, которые создаются для вымышленных вселенных. Эльфийский и языки других народов у Джона Толкина,дотракийский в «Игре престолов»,клингонский из сериала «Звёздный путь». Кто эти люди, которые создают языки для целых миров?

— Мода на вымышленные языки началась с Толкина, который утверждал, что создаёт для них миры. Он был филологом, специалистом по истории древнегерманских языков. В мирах Толкина есть элементы древнегреческого, финского, германских и кельтских языков. Первым лингвистом в киноиндустрии стал Марк Окранд, который изобрёл клингонский язык. Пол Фроммер придумал язык на’ви для «Аватара», Дэвид Питерсон — дотракийский для «Игры престолов». Сейчас языки для фильмов создают специально нанятые лингвисты. Это профессионалы, с которыми подписывают договоры. Раньше изобретением языков занимались философы и энтузиасты, которые хотели изменить мир.

Язык для общения с внеземными цивилизациями называется линкос, его автор Ханс Фройденталь

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© Colin Anderson Productions pty ltd

— Расскажитепро попытки создать язык для общения с внеземным разумом. Какие критерии важны, ведь речь идёт про контакт с совершенно другим видом?

— Идеи общения с инопланетным разумом стали появляться в 1950—1960-х годах прошлого века по мере развития космонавтики. Люди стали думать, какое послание можно отправить в космос. Никто не знает, какими органами чувств обладают существа, с которыми мы собираемся взаимодействовать.

Одна из идей заключалась в том, чтобы посылать картинки. Самые известные — пластинки из анодированного алюминия с изображениями Солнечной системы, которые были отправлены в космос на кораблях «Пионер-10» и «Пионер-11». На них также были изображены мужчина и женщина и показаны единицы измерения. Что произошло дальше — неизвестно, поскольку никто не попытался с нами вступить в контакт.

Существует язык для общения с внеземными цивилизациями, который называется линкос. Его автор Ханс Фройденталь придумал, как обучить представителей внеземной расы математике, передавать радиосигналами натуральные числа, операции сложения и вычитания. Если инопланетяне смогут расшифровать такие сигналы, то можно надеяться, что они будут с нами общаться.

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