Пламенный миссионер: как испанский монах жестоко боролся с верованиями майя и сохранял их культуру
- Диего де Ланда Кальдерон
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Диего де Ланда Кальдерон родился 17 марта 1524 года в испанском городе Сифуэнтес. Образование получил при францисканском монастыре, а в 1547 году постригся в монахи. Около года он прожил в Мадриде, а затем принял предложение отправиться миссионером на мексиканский полуостров Юкатан, незадолго до этого покорённый испанскими конкистадорами.
Юкатанские реалии
Юкатан на протяжении столетий был центром цивилизации индейцев майя. В 1526 году генерал-капитаном и губернатором Юкатана был назначен конкистадор Франсиско де Монтехо. Однако покорение полуострова шло медленно. Только в 1540 году после нескольких неудачных попыток Монтехо смог его захватить. При этом контроль над землями индейцев был достаточно условным. В ответ на убийства, издевательства и притеснения со стороны конкистадоров местное население поднимало масштабные восстания.
- Касик пытается убить испанского конкистадора Франсиско де Монтехо на полуострове Юкатан
- globallookpress.com
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Де Ланда писал, что завоеватели заживо сжигали индейцев в их домах, отрубали им конечности, вешали матерей на деревьях, а детей — у них на ногах.
В защиту индейцев выступали монахи-миссионеры. Епископат на Юкатане был учреждён в 1519 году, но до середины XVI века существовал только на бумаге. Первая миссия прибыла на полуостров в 1545-м, через три года она была усилена испанскими монахами, среди которых был и де Ланда.
Монахи не только крестили индейцев, но и создавали для них школы, а также рассказывали им о правах, подаренных коренному населению Америки испанским королём.
«Единственной в то время силой, способной умерить жестокость и алчность конкистадоров, оказывались миссионеры. Кроме того, клирики стали единственными представителями интеллектуальной элиты Европы XVI века в Новом Свете», — писал в предисловии к книге Галины Ершовой «Фрай Диего де Ланда» выдающийся отечественный майянист Юрий Кнорозов.
Говоря о де Ланде, историк отмечал его «скромность и самоотречение». Молодой монах быстро выучил язык майя. Он уходил глубоко в джунгли, чтобы проповедовать. Духовное рвение де Ланды оценили — он быстро продвигался по карьерной лестнице и в итоге стал главой провинции.
«Диего де Ланда приехал в Америку не завоёвывать земли, а проповедовать христианство. Он пытался противостоять оголтелому конкистадорскому напору, не оставлявшему шансов на выживание индейской общине. При этом по натуре он был учёным», — рассказала в интервью RT доктор исторических наук, профессор РГГУ Галина Ершова, директор Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова.
Следствие и аутодафе
Однако не все историки согласны с такой оценкой деятельности де Ланды. Некоторые исследователи считают его «могильщиком» культуры майя.
В 1562 году в селении Мани была найдена тайная пещера, в которой хранились человеческие останки и статуэтки богов. Местное духовенство провело расследование, в результате которого были арестованы несколько сотен индейцев.
Во время разбирательств выяснилось, что индейское население по-прежнему исповедует старые культы. Де Ланда отдал распоряжение о проведении следственных действий в отношении вождей и жрецов. Подозреваемые, которых допрашивали на дыбе, признали свою вину, выдали места хранения ритуальных предметов и рассказали о человеческих жертвоприношениях. Индейцев приговорили к аутодафе.
«На костре были сожжены отступники от христовой веры, не покаявшиеся в своих грехах, а также с70 вырытых из могил трупов индейцев, погибших во время пыток или повесившихся в тюрьме. Де Ланда также сжёг найденные им рукописи и другие ценные предметы — статуи богов и сосуды», — писал в своей книге «Конкистадоры» историк и географ Артур Лиелайс.
По его словам, были уничтожены книги, которые могли бы раскрыть тайны культуры майя, — в своём стремлении искоренить язычество фанатичные монахи похитили у человечества историю целого народа.
- Иллюстрация из Кодекса Кингсборо: энкомендеро (помещик) наказывает индейца
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Однако Галина Ершова не согласна с подобной оценкой произошедшего.
«Версию о сожжении де Ландой людей и бесценных памятников выдвинули его враги, пытавшимся его дискредитировать. Но это не более чем чёрная легенда. Никого живым на костре не сжигали, а уничтоженные статуи были не древними, а новоделом», — рассказала она.
Однако, по признаниям самого де Ланды, памятники культуры майя всё-таки были уничтожены — помимо нескольких тысяч статуэток, были сожжены 27 книг на оленьей коже.
- Деталь росписи Диего Риверы в Национальном дворце Мехико: сожжение книг майя католическими священниками
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Недоброжелатели немедленно сообщили властям в Мехико, что де Ланда применял пытки и превысил свои полномочия, организовав суд и аутодафе. Колониальные власти передали документы на рассмотрение в Мадрид. Туда же отправился и сам де Ланда.
Королевский совет по делам Индий поручил разобраться в деле руководству ордена францисканцев. Де Ланда ответил на все вопросы комиссии и предъявил копии папских булл, дававших ему право проводить следствие и аутодафе. Он был полностью оправдан.
Епископ и историк
В Америку де Ланда вернулся не сразу. Его направили в монастырь Гвадалахары. В Испании он работал над книгой о конкисте и майя «Сообщение о делах в Юкатане». В свой труд де Ланда включил расшифровку знаков письменности майя с испанской транскрипцией. Долгое время записанный им алфавит считали ошибочным, и только в ХХ веке советский историк Юрий Кнорозов смог дешифровать письмена древнего народа.
- Страница рукописи с алфавитом майя из книги Диего де Ланды «Сообщение о делах в Юкатане», 1566 год. Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде
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- © DeAgostini
В 1572 году король Испании отправил Папе Римскому представление на назначение де Ланды епископом Юкатана. Святой престол его поддержал.
На Юкатане де Ланда строил школы и церкви, а также разрабатывал для индейцев алфавит на основе латиницы. Он скончался 29 апреля 1579 года.
«Будучи ревностным служителем церкви, де Ланда не являлся ограниченным «догматиком», каким порой его пытались представить», — писал Юрий Кнорозов.
По мнению экспертов, несмотря на то что епископа обвиняли в преследовании индейцев и уничтожении их культурных памятников, он внёс большой вклад в сохранение истории майя, а также в развитие Юкатана.
По мнению сотрудника Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова Дмитрия Беляева, де Ланда сыграл хотя и специфическую, но очень важную роль в истории народа майя. По его словам, задачей де Ланды как епископа Юкатана была христианизация индейцев и борьба с их старыми верованиями. Но, по сравнению с другими испанскими церковными деятелями, он занимался этим достаточно аккуратно.
«Де Ланда сделал очень многое для того, чтобы сохранить историю и обычаи индейцев. Его труды стали одним из краеугольных камней изучения культуры майя», — заключил Беляев.
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