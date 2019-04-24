Накануне премьеры: наследники Толкина выступили против байопика о писателе

Родственники британского писателя Джона Р. Р. Толкина сообщили, что не давали согласия на съёмки байопика об авторе «Властелина колец» и не имели никакого отношения к картине. При этом наследники не намерены подавать в суд на создателей фильма. Лента режиссёра Доме Карукоски посвящена детству и юности Толкина, его участию в Первой мировой войне, знакомству с женой Эдит и увлечению лингвистикой. Мировая премьера картины состоится 3 мая.

Семья автора «Властелина колец» Джона Р.Р. Толкина заявила, что не поддерживала создание нового биографического фильма о юности писателя. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает издание, наследники литератора не участвовали в создании байопика. Они подчёркивают, что «не одобряют ни саму картину, ни её содержание».

При этом представитель семьи Толкина в беседе с The Guardian отметил, что заявление от лица родственников сделано, чтобы показать их отношение к фильму Доме Карукоски, и не стоит воспринимать его как демонстрацию намерения обратиться в суд.

Биограф Толкина Джон Гарт пояснил позицию семьи.

«Для байопиков характерно весьма вольное обращение с фактами, и этот случай не стал исключением. Одобрение со стороны семейства Толкин придало бы достоверность разного рода расхождениям и искажениям. История бы от этого только пострадала», — цитирует его The Guardian.

В 2011 году родственники Толкина подали иск в суд в связи с выходом романа американского писателя Стивена Хилларда «Лихолесье: Рассказ о Дж. Р. Р. Толкине». Центральным персонажем художественной книги стал сам Толкин, который по сюжету прилетает в США, чтобы уберечь от злых сил древние документы о женщине-хоббите Аре. Спор удалось урегулировать, поскольку Хиллард согласился указать в предисловии, что его роман — художественное произведение, которое не имеет никакого отношения к родственникам писателя.

Позднее наследники Толкина судились со студией Warner Bros., её подразделением New Line Productions и обладателем прав на экранизацию произведений «Хоббит» и «Властелин колец» Саулом Зейнцем.

Истцы заявили, что ответчики нарушили авторские права — стали выпускать цифровую и электронную продукцию по мотивам книг Толкина, хотя это не было предусмотрено условиями контракта.

Кроме того, родственники Толкина критиковали экранизации произведений писателя.

«Толкин превратился в монстра, поглощённого собственной популярностью и погрязшего в абсурдности нашего времени», — рассказал сын писателя Кристофер в беседе с Le Monde в 2012 году, добавив, что «коммерциализация свела эстетическую и философскую ценность произведения к нулю».

Что покажут в байопике о Толкине

Ещё в 2013 году студия Fox Searchlight Pictures и компания Chernin Entertainment сообщили, что совместно занимаются разработкой байопика по сценарию Дэвида Глисона об авторе «Хоббита» и «Властелина колец» Джоне Толкине.

Речь в фильме идёт о детстве и юности писателя: о его школьных годах и лучших друзьях, с которыми Толкин создал тайное общество, а также о встрече с женой Эдит. Кроме того, в картине рассказывается об участии литератора в Первой мировой войне. Авторы фильма постарались показать, как события тех лет повлияли на писателя, вдохновив его создать собственный мир.

Режиссёрское кресло занял финский актёр и режиссёр Доме Карукоски, который признался, что мечтал снять байопик о Толкине с самого детства.

«Он прожил удивительную жизнь. Это красивый, волнующий рассказ о любви и дружбе. Многое из того, что я читал в книгах, происходило или имело большое значение в его жизни», — рассказывал Карукоски.

Главную роль в ленте исполняет британский актёр Николас Холт («Люди Икс: Дни минувшего будущего»), а супругу Толкина Эдит сыграла Лили Коллинз («С любовью, Рози»).

Джон Р. Р. Толкин — выдающийся британский писатель, известный в первую очередь как автор романа-эпопеи «Властелин колец» и повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сегодня его считают классиком жанра фэнтези.

Помимо характерной романтизации долгих странствий, масштабных битв и величественного мира Средиземья, в романах Толкина есть особое языковое своеобразие.

Писатель с детства интересовался лингвистикой и мифологией, и уже в 14 лет увлёкся созданием новых языков. Будучи школьником, он вместе с тремя друзьями организовал тайный кружок под названием «Чайный клуб и барровианское общество».

Примечательно, что речь в фильме пойдёт именно об этом обществе, а не о неформальном литературном кружке «Инклинги». Его Толкин вместе со своим близким другом, писателем и филологом, автором «Хроник Нарнии» Клайвом Льюисом стал посещать гораздо позже — в начале 1930-х.

После учёбы в университете Толкин ушёл на войну. Он был на фронте, участвовал в битве у реки Сомма в 1916 году. А по окончании Первой мировой писатель начал преподавать в Университете Лидса, а затем — в Оксфорде, где и проработал всю жизнь.

Первой значимой академической работой Толкина стала подготовка статей об истории и этимологии слов на букву W для Оксфордского словаря английского языка. Позднее он взялся за исследование древнеанглийской эпической поэмы «Беовульф». Свой перевод этого эпоса Толкин так и не опубликовал.

В 1930-х Толкин начинает писать «Хоббита», а спустя семь лет завершает первую главу продолжения повести — «Властелин колец».