«Лучше заранее сделать прививку»: биолог — о передаваемых клещами заболеваниях и методах профилактики

Лето — сезон активности не только комаров и других кровососущих насекомых, но и иксодовых клещей, которые переносят ряд опасных заболеваний. Какие условия обитания предпочитают эти паукообразные и как снизить риск встречи с ними, в интервью RT рассказал аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев. По словам специалиста, клещи переносят сразу целый букет опасных инфекций, поэтому следует максимально беречься от этих паразитов. Волчев объяснил, почему присосавшегося клеща следует удалять как можно быстрее, а также опроверг некоторые мифы о клещах.

— В какое время года выше всего риск быть укушенным клещом — весной или летом?

— У разных видов клещей пики активности отличаются. Например, таёжный клещ ищет прокормителя (жертву, промежуточного хозяина. — RT.) среди позвоночных с ранней весны до середины лета. Европейский лесной клещ активизируется в марте, к июлю его эпидемиологическая опасность снижается. А второй пик активности наступает осенью и длится до заморозков.

Клещи обычно подстерегают позвоночных, включая человека, на траве и кустарниках, иногда на поверхности листового опада в лесу. Кстати, отсутствие травы вовсе не означает, что в этой местности нет паразитов. Ожидая прокормителя, паукообразные поднимаются на кусты на высоту до 1,5 м от поверхности земли. Они обладают сенсорными механизмами, важнейший из них — орган Галлера на концах передней пары ног. Клещ за пару километров может почувствовать химические соединения, выделяемые человеком или животным. Когда молекулы попадают на орган Галлера, клещ ориентируется по направлению к потенциальной жертве. И как только перья, шерсть или одежда его коснулись, прицепляется к жертве, приступая к поиску места для присасывания.

Иксодовые клещи

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— Бытует мнение, что клещи обитают преимущественно в лиственных лесах, в хвойных их мало. Это так?

— Клещей можно встретить в любом типе леса. Более вероятна встреча в траве и кустарниках, на больших полянах, побережьях малых рек, в окрестностях населённых пунктов, на лесных тропинках, в стихийных входах в лес с высоким трафиком людей и животных. Много клещей на кладбищах, где родные покойных часто оставляют на могилах какую-то пищу, конфеты и т. п., что привлекает птиц и мелких грызунов, которые приносят на себе личинок и нимф клеща.

Клещей можно встретить и в засушливых регионах, где почти нет растительности, в степях и пустынях. Причём в таких, казалось бы, малопригодных для обитания этих паукообразных местах, как Калмыкия, клещи могут не просто подстерегать, а преследовать потенциального прокормителя.

Некоторые виды клещей, обитающие в засушливых областях с разреженной растительностью, выработали способность активно охотиться на хозяина — в этом им помогает развитое зрение. Вначале клещи неподвижно подстерегают, а при визуальном обнаружении силуэта животного или человека на фоне неба устремляются по направлению к нему, держа на весу первую пару ног с органами Галлера, которые перехватывают контроль над движением клеща при приближении к будущему хозяину на расстояние нескольких метров. Таких бегущих со всех сторон к человеку или животному клещей в ряде случаев можно увидеть при остановке для отдыха, при посещении заброшенных населённых пунктов, старых кладбищ и архитектурных памятников прошлого в засушливых регионах как России, так и мира. Также такие клещи способны проползти до нескольких сотен метров по следу прошедшей лошади, пока не найдут саму лошадь и её всадника, остановившихся на ночлег.

— Относительно комаров, например, считается, что кусают только самки. А есть ли такое разделение ролей у клещей?

— Укусить и передать инфекцию у большинства видов может клещ любого пола. Правда, делают они это по-разному. Если на человеке или животном оказывается оплодотворённая самка, она питается интенсивно и раздувается до шарика. Неоплодотворённая особь менее активна. Попадая на прокормителя, она присасывается и выделяет феромоны, привлекающие самцов. И если он «услышал зов» и очутился на том же позвоночном, то происходит акт оплодотворения.

РИА Новости

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Если самка не встретила самца, конец её печален. Она высасывает совсем немного крови из прокормителя и через время отпадает, откладывает немного неоплодотворённых яиц и погибает. Именно этим объясняются случаи, когда на животных можно найти давно присосавшихся клещей, больше суток, но не раздутых. Это и есть неоплодотворённые самки.

Самцы большинства видов иксодовых клещей присасываются ненадолго, питаются мало, но, в отличие от самок, они способны поочерёдно прицепляться к нескольким хозяевам, что увеличивает их эпидемиологическую значимость и опасность.

— Сколько времени проходит от момента, когда клещ прицепился к жертве, и до присасывания?

— Клещи передвигаются довольно быстро, от ступни человека до пояса клещ может подняться за пару минут, выбирая для присасывания места с нежной кожей, хотя не брезгует и голенью, да и другими частями тела с более грубым кожным покровом. Поэтому, находясь на природе, необходимо осматривать себя и других каждые 10—15 минут.

Чем дольше клещ находится на теле, тем большее количество возбудителя инфекции он передаст. Правильнее удалить паразита как можно быстрее. Место присасывания обработать йодом и повторять это несколько раз с интервалом десять минут. Дело в том, что переносимый клещами возбудитель болезни Лайма не сразу проникает в кровь, а некоторое время остаётся в коже на месте укуса. Йод уничтожит некоторое количество бактериальных клеток, что поможет организму справиться с инфекцией.

Заливать присосавшегося клеща маслом в надежде, что он отпадёт сам, нельзя. Чем дольше клещ питается на человеке, тем большее количество возбудителей он внесёт со своей слюной, что повышает вероятность более тяжёлого протекания болезни. Если клещ присосался — дорога каждая минута! Не нужно тратить время на манипуляции с маслом и ожидание. Необходимо как можно быстрее удалять клеща.

Травмпункт

РИА Новости

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— Есть ли натуральные и безопасные репелленты от клещей?

— Эфирныемасла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты или чайного дерева могут озадачить клеща, но не станут препятствием для него на пути к вожделенному питанию. И полагаться на эти средства опасно. Лучше, собираясь в лес, надеть плотную одежду, заправить брюки в носки, а рубашку — в брюки, чтобы клещ не смог попасть под одежду. Амуницию и одежду необходимо обработать специальными репеллентами фабричного производства. Сразу после прогулки принять горячий душ, а всю одежду отправить в стирку при температуре не менее 60 °С. Такая стирка убьёт личинок или нимф клещей, попавших на одежду и оставшихся незамеченными.

Клещ может переносить и заражать человека и животных сразу целым букетом смертельно опасных болезней. В каждом регионе клещи переносят свойственных данной местности возбудителей так называемых природно-очаговых заболеваний. И нет ни одного региона, где бы местные клещи переносили только одну инфекцию. Это всегда целый букет. Для примера: клещ, укусивший человека в Забайкалье, может одновременно с клещевым энцефалитом передать и клещевой сыпной тиф Северной Азии, на Ставрополье — Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку и туляремию, в Подмосковье и Калининградской области — клещевой энцефалит, болезнь Лайма и гранулоцитарный анаплазмоз. И так для каждого региона России, где на человека нападают иксодовые клещи.

— Существуют ли полностью безопасные в плане клещей регионы?

— В каждом регионе России живут разные виды клещей, и многие из них являются переносчиками энцефалита. Так, у учёных БФУ, изучающих этих паукообразных, есть данные, подтверждающие наличие всех трёх геновидов вирусов клещевого энцефалита на территории Калининградской области, где обитают два вида иксодовых клещей — европейский лесной и луговой. В Московской области присутствуют оба этих вида, а также есть таёжный клещ — основной резервуар вируса клещевого энцефалита в нашей стране. Его ареал ограничивается широкой полосой от Дальнего Востока до стран Балтии. Относительно безопасны районы за Полярным кругом, но даже и там есть некоторая вероятность подвергнуться нападению клещей, например при манипуляциях с гнёздами птиц.

Где бы человек ни жил, прежде чем отправиться на пикник или в поход, лучше уточнить на сайте Роспотребнадзора, не является ли эта зелёная территория эндемичной по клещевому энцефалиту. И заранее сделать прививку.