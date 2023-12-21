«Нужно максимально беречься»: специалисты — о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в России

Хотя в декабре традиционно фиксируется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями, такими как различные ОРВИ, грипп и SARS-CoV-2, в этом сезоне эпидемиологи отмечают их активную циркуляцию. По словам опрошенных RT специалистов, именно грипп сегодня стал наиболее опасным респираторным вирусом. Чтобы защитить себя от инфицирования, эксперты рекомендуют соблюдать масочный режим. При этом, как ожидают врачи, интенсивность распространения ОРЗ снизится уже во время новогодних праздников.

Доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский

— Какая сейчас фиксируется заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом?

— Осень — зима — это сезон острых респираторных заболеваний. Ежегодно в этот период фиксируется подъём заболеваемости. Полученные за много лет данные позволяют эпидемиологам выстраивать график ожидаемой заболеваемости, делать прогноз. Так, известно, что ежегодно в конце декабря распространённость респираторных инфекций растёт. Нынешний год не стал исключением, на протяжении последних недель видим очень значительный подъём числа заболевших.

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Сейчас в структуре заболеваемости выделяют в основном грипп, риновирусную инфекцию, SARS-CoV-2, а также менее распространённые, но всё же циркулирующие инфекции — метапневмовирусная, аденовирусная, парагрипп.

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Гриппу уделяется особое внимание, поскольку он протекает тяжелее, чем другие респираторные заболевания, а также чаще приводит к летальным исходам. Сейчас на грипп в общей заболеваемости приходится порядка 10—13% от всех случаев.

— А что известно о бактериальных заболеваниях?

— Относительно бактериальных инфекций такая подробная и оперативная статистика не ведётся. Но, по наблюдениям специалистов, речь тоже идёт о широком спектре возбудителей. Это не только микоплазменная инфекция, попавшая в фокус внимания СМИ, но и целый ряд других бактериальных агентов. При этом чаще всего бактериальные инфекции проявляются как осложнение вирусных заболеваний.

Типичные симптомы респираторных заболеваний — лихорадка, то есть повышение температуры, недомогание, вызванное интоксикацией. А также катаральные симптомы, такие как насморк, боль в горле, кашель, отделяемое из носа, из горла, из лёгких в виде мокроты. Как правило, эти неспецифические симптомы требуют общей терапии. Однако при развитии гриппа или бактериальных осложнений назначается этиотропное лечение — то есть противовирусные или антибактериальные препараты.

Чтобы немного обнадёжить читателей, могу сказать, что с наступлением январских праздников мы увидим такое же лавинообразное снижение заболеваемости. Эта тенденция сохранится на всю первую половину января, после праздников и каникул заболеваемость лишь немного подрастёт. Сейчас нужно максимально беречься, использовать все меры профилактики, которые мы помним ещё со времени пандемии COVID-19. И конечно, если кто-то ещё не вакцинировался от гриппа, то он может это сделать, пока не заболел.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Пётр Чумаков

— Как стало известно 21 декабря, в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в итоге всю группу из 125 детей и сопровождающих их взрослых сняли с поезда и направили в региональную инфекционную больницу. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определён грипп А. Как он обычно проявляется?

— Вирус гриппа А ежесезонно переходит в наших широтах на человека от перелётных птиц из Юго-Восточной Азии. Это обычная сезонная ситуация, сами птицы эту инфекцию переносят легко, поскольку данный вариант гриппа циркулирует в их популяции очень давно. Люди болеют им достаточно тяжело, в отличие, например, от гриппа В, который давно адаптировался к человеку и стал менее патогенным для нас, поскольку циркулирует среди людей. Это тот же эффект, который мы наблюдали в случае SARS-CoV-2, когда инфекция, начав циркулировать среди людей, постепенно ослабевала. А вот вирус гриппа А не ослабевает, потому что каждый год заново переходит к человеку от животных, иммунная система которых устроена по-другому.

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При этом грипп А имеет разные подварианты, они обозначаются комбинацией основных компонентов вируса — H и N, например гонконгский штамм — H3N2. Сейчас, кстати, в основном в России циркулирует именно он, и в этом эпидсезоне он более мягкий, хотя, конечно, есть и тяжёлые случаи.

— Может ли опасное для жизни состояние при респираторных болезнях развиться скрыто, так, что окружающие до последнего момента ничего не замечают?

— Грипп иногда развивается стремительно, буквально за несколько часов, резко повышается температура, вплоть до судорог, и человек может быстро умереть. Это особенно характерно для детей, это связано с реактивностью их иммунной системы. И в целом иммунная система каждого человека уникальна. Есть люди с гиперреактивным иммунитетом, и, к сожалению, такие реакции очень опасны. Во время пандемии коронавируса у пациентов нередко фиксировался цитокиновый шторм, когда иммунные процессы идут с такой силой, что наносят больше вреда, чем пользы. То же самое наблюдалось во время пандемии испанки в прошлом столетии. Не исключено, что именно такое трагическое стечение обстоятельств и привело к гибели ребёнка в поезде Тюмень — Адлер.

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— Как проявляется микоплазменная пневмония, которая ранее фиксировалась в Китае, Европе и России, насколько она распространена?

— Микоплазма — это маленькая бактерия, которая практически лишена плотной клеточной стенки. Это самая примитивная форма бактерий. Она не только размножается в организме человека, но и проникает внутрь его клеток, поэтому труднее поддаётся действию антибиотиков. Для такой пневмонии характерен длительный кашель. Но диагноз может поставить только врач, который может отличить микоплазменную пневмонию от других инфекций, например коклюша, для которого тоже характерен надсадный кашель. Вспышки микоплазменной инфекции возникают примерно раз в пять лет, учёным пока неизвестно, с чем связана эта периодичность. Сейчас, видимо, как раз такая волна.

— До начала эпидемического сезона врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа. А какие меры можно принимать сейчас, когда вирусы уже активно распространяются?