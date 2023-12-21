Роспотребнадзор: у детей в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А

У детей, которые следовали в поезде Тюмень — Адлер, выявлен вирус гриппа А.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

«Установлена причина заболевания детей, следовавших поездом Тюмень — Адлер с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определён вирус гриппа А», — говорится в сообщении.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Позже стало известно, что около 30 из 125 снятых с поезда в Саратове детей пожаловались на температуру.