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Роспотребнадзор: у детей в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А

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У детей, которые следовали в поезде Тюмень — Адлер, выявлен вирус гриппа А.
Роспотребнадзор: у детей в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

«Установлена причина заболевания детей, следовавших поездом Тюмень — Адлер с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определён вирус гриппа А», — говорится в сообщении.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Позже стало известно, что около 30 из 125 снятых с поезда в Саратове детей пожаловались на температуру.

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