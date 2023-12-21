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Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что группу из 125 детей и сопровождающих их взрослых сняли с поезда Тюмень — Адлер и направили в инфекционную больницу в регионе.

Отмечается, что один ребёнок пожаловался на повышение температуры.

«Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — написал Бусаргин в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор оперативно развернул на месте мобильную лабораторию. 

После осмотра детей направили в инфекционную больницу в Саратовской области для обследования.

Ранее врач-инфекционист, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев назвал причину, почему дети чаще подвержены микоплазменной пневмонии.

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