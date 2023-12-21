Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области
Отмечается, что один ребёнок пожаловался на повышение температуры.
«Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — написал Бусаргин в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор оперативно развернул на месте мобильную лабораторию.
После осмотра детей направили в инфекционную больницу в Саратовской области для обследования.
Ранее врач-инфекционист, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев назвал причину, почему дети чаще подвержены микоплазменной пневмонии.