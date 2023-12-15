Инфекционист Дмитриев объяснил, почему дети чаще болеют микоплазменной пневмонией

Врач-инфекционист, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев назвал причину, почему дети чаще подвержены микоплазменной пневмонии.

«Дети заболевают чаще, так как у них несовершенен иммунный ответ. Мы, сами того не зная, в течение жизни можем переболеть микоплазмой несколько раз», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, перенесённая инфекция не гарантирует, что не будет повторного заболевания.

Врач обратил внимание на необходимость теста, чтобы распознать какой из многочисленных инфекций заразился пациент.

«По клиническим рекомендациям при пневмонии необходимо выявить этиологию возбудителя, и в стандарт обследования в том числе входит тестирование на Мycoplasma pneumoniae», — заключил Дмитриев.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с RT, что нужно делать, чтобы не заразиться пневмонией и коклюшем.