Терапевт Лапа посоветовала россиянам соблюдать масочный режим

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с RT, что нужно делать, чтобы не заразиться пневмонией и коклюшем.

«Сейчас основным рассадником является метро. Нужна культура поведения человека: масочный режим, чтобы не заражать окружающих, и если точно знаем, что заболел, сразу отправляемся в поликлинику», — посоветовала специалист.

При этом врач отметила, что если говорить о заболеваемости детей, то при необходимости в школах закрывают классы на карантин. Это делается, чтобы избежать дополнительных контактов и предотвратить хронизацию процесса, заключила собеседница RT.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией школьников.

Как отметили в ведомстве, случаи пневмонии у детей не превышают показателей, зафиксированных в предыдущий сезон. Кроме того, показатели заболеваемости стабильны, а заметного роста госпитализаций с этой болезнью среди детей нет.