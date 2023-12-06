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Врач: инкубационный период у микоплазменной пневмонии может длиться месяц

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Анастасия Румянцева
Врач Роман Иванов рассказал в беседе с RT о том, что основной путь передачи микоплазменной пневмонии — воздушно-капельный.
Врач: инкубационный период у микоплазменной пневмонии может длиться месяц
  • Gettyimages.ru

«Основной путь передачи микоплазменной пневмонии — воздушно-капельный. При этом для передачи инфекции нужен довольно тесный контакт, поэтому чаще всего вспышки заболевания обнаруживаются в детских садах или школах — там, где дети и взрослые близко контактируют друг с другом», — пояснил эксперт лаборатории «Гемотест».

В отличие от гриппа и ОРВИ, у микоплазменной пневмонии довольно большой инкубационный период — он составляет в среднем две недели, но может растягиваться и на месяц, добавил он.

Врач заявил, что при атипичной пневмонии надсадный кашель с небольшим количеством мокроты может сохраняться месяцами.

«В целом у атипичных пневмоний отмечается более лёгкое течение с менее выраженной симптоматикой. Кроме того, при микоплазменной пневмонии на коже может появиться сыпь. В клинической картине могут преобладать жалобы на расстройство пищеварения, ноющие боли в мышцах, головную боль и нарушение сна», — подчеркнул собеседник RT.

При своевременном обращении к врачу и выявлении возбудителя в большинстве случаев микоплазменная пневмония успешно излечивается, заявил специалист.

«Осложнения могут развиться у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, артериальная гипертензия, вирусные гепатиты, обструктивный бронхит, а также при наличии иммунодефицитного состояния», — заключил Иванов.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с RT об особенностях протекания микоплазменной инфекции. 

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