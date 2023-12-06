Врач Жемчугов: при микоплазменной инфекции может быть лёгкое покашливание

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с RT об особенностях протекания микоплазменной инфекции.

Как пояснил специалист, микоплазменная инфекция вызывает интерстициальную пневмонию в лёгких.

«Как правило, это воспаление перегородок между долями и дольками в лёгких в отличие от классической пневмонии, которая вызывает воспаление самой ткани», — объяснил Жемчугов.

Собеседник RT также подчеркнул, что из-за такого течения она очень редко диагностируется.

«У человека нет никаких симптомов, кроме слабости, может быть субфебрильная температура, незначительное, лёгкое покашливание», — заключил врач.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что микоплазменная инфекция является управляемой, препаратов в России для её лечения достаточно.

5 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.