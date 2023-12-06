Врач Жемчугов: при микоплазменной инфекции может быть лёгкое покашливание
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Как пояснил специалист, микоплазменная инфекция вызывает интерстициальную пневмонию в лёгких.
«Как правило, это воспаление перегородок между долями и дольками в лёгких в отличие от классической пневмонии, которая вызывает воспаление самой ткани», — объяснил Жемчугов.
Собеседник RT также подчеркнул, что из-за такого течения она очень редко диагностируется.
«У человека нет никаких симптомов, кроме слабости, может быть субфебрильная температура, незначительное, лёгкое покашливание», — заключил врач.
Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что микоплазменная инфекция является управляемой, препаратов в России для её лечения достаточно.
5 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.