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Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни

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Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни
  • РИА Новости

«Учёные пока ещё спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить», — приводит РИА Новости её слова в интервью РБК.

По её словам, коронавирус очень негативно воздействует на иммунную систему.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что клинические испытания обновлённого «Спутника» завершились, «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.

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