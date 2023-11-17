Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни

Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учёные пока ещё спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить», — приводит РИА Новости её слова в интервью РБК.

По её словам, коронавирус очень негативно воздействует на иммунную систему.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что клинические испытания обновлённого «Спутника» завершились, «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.