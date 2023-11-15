Гинцбург: клинические испытания обновлённой вакцины от коронавируса завершены

Клинические испытания обновлённого «Спутника» завершились, «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если всё будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения... то действительно в первой декаде «Спутник Лайт» будет в гражданском обороте... Клинические испытания прошли», — цитирует его РИА Новости.

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