Гинцбург: клинические испытания обновлённой вакцины от коронавируса завершены
- РИА Новости
Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если всё будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения... то действительно в первой декаде «Спутник Лайт» будет в гражданском обороте... Клинические испытания прошли», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с RT поделилась способами профилактики коронавируса.